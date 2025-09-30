Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται μία ημέρα αφού εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη «μια διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» στη Γάζα μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη απαντήσει στον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το σχέδιό του για τη Γάζα, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.Το σχέδιο είναι «μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία» για το Ισραήλ, δήλωσε ένας ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός, σημαντικός εταίρος της πλειοψηφίας του Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αρνήθηκε ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας», σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο Telegram μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία», δήλωσε ο Νετανιάχου απαντώντας στο ερώτημα αν «αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος», μετά και τις συνομιλίες που είχε χθες Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Όμως ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα: είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε.

Στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο, αναφέρεται ότι «ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και με καλή υγεία, ενώ ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας».

«Μας είπαν: πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους της Χαμάς (…) ο Τσαχάλ πρέπει να αποσυρθεί και η Χαμάς μπορεί να ενισχυθεί, να ελέγχει τη Λωρίδα (…) Όχι, όχι, αυτό δεν θα γίνει έτσι», πρόσθεσε στο βίντεο αυτό.

Οι δηλώσεις αυτές του Νετανιάχου έγιναν μία ημέρα αφού εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη «μια διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» στη Γάζα μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

«Αποτυχία», λέει υπουργός του Ισραήλ

Απαριθμώντας τα σημεία του σχεδίου Τραμπ ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, χαρακτήρισε το σύνολο «αχώνευτο, ξεπερασμένο μίγμα». Είναι «μια επιστροφή στην αντίληψη του Όσλο [του 1993 με το οποίο ξεκίνησε μια ισραηλινοπαλαιστινιακή διαδικασία που σήμερα πνέει τα λοίσθια], μια ιστορική αποτυχία της πιο θεμιτής ευκαιρίας στον κόσμο για να απελευθερωθούμε επιτέλους από τις αλυσίδες του Όσλο, μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία», προσθέτει στο Χ.

Το σχέδιο αυτό, στο οποίο ο Νετανιάχου προσέφερε χθες, Δευτέρα, την υποστήριξή του στην Ουάσινγκτον είναι «τύφλωση και αμνησία απέναντι στα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου» 2023, προσθέτει.

Εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι ακόμη δεν έχουν λάβει το προτεινόμενο σχέδιο των 20 σημείων, ωστόσος λίγο αργότερα ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου συναντήθηκαν με τη Χαμάς για να τους κοινιοποιήσουν το σχέδιο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ, «μόλις συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους κοινοποίησαν το σχέδιο των 20 σημείων. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλόπιστα και θα δώσουν μια απάντηση», δήλωσε η πηγή, μιλώντας στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.