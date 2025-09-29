Drones εντοπίστηκαν στη Δανία στις 22 Σεπτεμβρίου, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο. Την περασμένη εβδομάδα, τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ και του Μπιλούντ υποχρεώθηκαν επίσης να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Η Δανία απαγόρευσε όλες τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτή την εβδομάδα ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη.

Την ανακοίνωση έκανε την Κυριακή ο υπουργός Μεταφορών, υποστηρίζοντας πως η απόφαση ελήφθη προκειμένου να «απλοποιηθεί το έργο της ασφάλειας», καθώς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά «ξένα drones που προκαλούν αβεβαιότητα και αναστάτωση».

Υπενθυμίζεται πως η Δανία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αναφέρει τις τελευταίες εβδομάδες «περιστατικά με drones» - με αγνώστου προελεύσεως μη επανδρωμένα αεροσκάφη να εντοπίζονται ακόμη και πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι υπουργοί Άμυνας δέκα χωρών της ΕΕ συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν «τοίχο drones» ως απάντηση στις παραβιάσεις, ενώ το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι έχει «ενισχύσει την επαγρύπνηση» σε όλη τη Βαλτική.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Μεταφορών της Δανίας σημείωσε ότι η αστυνομία βρίσκεται σε «σημαντικά αυξημένη επιφυλακή» ενόψει της συνόδου, τονίζοντας την ανάγκη «να προστατευθούν οι Δανοί και οι φιλοξενούμενοί μας».

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 3 Οκτωβρίου, ενώ οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα ή ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.

Η Δανία κατέχει αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι Δανοί ερευνητές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει τους υπεύθυνους, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για «υβριδική επίθεση» που αποτελεί μέρος «συστηματικής επιχείρησης».

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν ποιος βρίσκεται πίσω από τις παραβιάσεις, χωρίς να αποκλείει τη Ρωσία. Η Μόσχα «απορρίπτει κατηγορηματικά» κάθε υπόνοια εμπλοκής της στα περιστατικά στη Δανία.

Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για υβριδικές επιθέσεις, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις αναφορές πολλών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους.

Την περασμένη εβδομάδα, Εσθονία και Πολωνία ζήτησαν διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, αφού περίπου 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και ρωσικά μαχητικά MiG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας σε ξεχωριστά περιστατικά.

Εκτός από τις αναφορές από τη Δανία, η Νορβηγία και η Ρουμανία κατέγραψαν επίσης ξεχωριστά περιστατικά με drones το Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται πως ο νορβηγικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Avinor ανέφερε «δραστηριότητα» drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μπρόννοϊσουντ την Κυριακή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για «πιθανές θεάσεις drones» κοντά στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας το Σάββατο.

Στη Ρουμανία, πτήσεις χρειάστηκε να αλλάξουν κατεύθυνση την Κυριακή, αφού πιλότοι πτήσης της Turkish Airlines εντόπισαν drones στον εναέριο χώρο. Η Ρουμανία ενέκρινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα νέα νομοθεσία που αυξάνει την αρμοδιότητα των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας να καταρρίπτουν άγνωστα αεροσκάφη και drones.

