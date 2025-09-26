Η Χαμάς αντικρούει τους ισχυρισμούς Νετανιάχου μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Οκτώ μεγάλα ψέματα και δεκάδες ψευδείς ισχυρισμούς» είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ομιλία τοου στον ΟΗΕ κατά την κυβέρνηση της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς.

Σε μακροσκελή απάντηση στην ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η διοίκηση της Γάζας αναφέρει πως «ο Νετανιάχου εκφώνησε μια παραπλανητική ομιλία στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δικαιολογήσει τα εγκλήματα πολέμου και τις πράξεις γενοκτονίας που διαπράττονται από την κατοχή εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ωστόσο η Χαμάς παρέθεσε πως «Ο Νετανιάχου μίλησε για πόλεμο σε «επτά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας», περιγράφοντάς την ως μάχη κατά της «τρομοκρατίας». Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος στόχευε αμάχους και πολιτικές υποδομές».

»Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από νέες χώρες «ενθαρρύνει τη δολοφονία Εβραίων». Στην πραγματικότητα, η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι ένα δεσμευτικό διεθνές και νομικό δικαίωμα».

«Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι η «αντίσταση εμποδίζει τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν», αντικρούοντας τη δική του δήλωση ότι 700.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί... Αντίθετα, οι κυβερνητικοί φορείς παρείχαν βοήθεια και υποστήριξη σε όσους εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς τα νότια. Δεν υπήρξε ποτέ καμία αποτροπή της εγκατάλειψης της Γάζας από τους πολίτες» σημείωνει μεταξύ άλλων η διοίκηση της Γάζας.

Σε άλλη ανακοίνωση αναφέρθηκαν και στην δολοφονία Σινουάρ.

«Φαίνεται ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι η δολοφονία των ηγετών μας σημαίνει το τέλος του κινήματός μας και του αγώνα του παλαιστινιακού λαού. Μπορούν να πιστεύουν ό,τι θέλουν, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε αυτό. Επανέλαβαν τις ίδιες δηλώσεις όταν σκότωσαν τον Σεΐχη Γιασίν, τον Δρ. Ραντίσι και τον Διοικητή Σεχαντέχ (τον πρώτο αρχηγό των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ), αλλά η Χαμάς κάθε φορά γινόταν ισχυρότερη και πιο δημοφιλής, και αυτοί οι ηγέτες έγιναν σύμβολο για τις μελλοντικές γενιές ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι προς μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

»Η Χαμάς είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα με επικεφαλής ανθρώπους που αναζητούν ελευθερία και αξιοπρέπεια, και αυτό δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Πιστεύουμε ότι το πεπρωμένο μας είναι ένα από τα δύο καλά πράγματα, είτε νίκη, είτε μαρτύριο. Ναι, είναι πολύ οδυνηρό να χάνουμε αγαπημένους ανθρώπους, ειδικά εξαιρετικούς ηγέτες σαν τους δικούς μας, αλλά αυτό για το οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι τελικά θα νικήσουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα για όλους τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους» αναφέρει ο δρ. Μπάσεμ Ναΐμ, Μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς - Γάζα.

