Η οικογένεια καταγγέλει ιατρική αμέλεια αλλά και καθυστερήσεις στην νεκροψία.

Η τραγική απώλεια της 30χρονης Μαρίσας Λεμού, μέλους μίας από τις πιο γνωστές οικογένειες της ελληνικής ναυτιλίας, έχει βυθίσει στο πένθος τους γονείς, τα αδέρφια και το ευρύτερο περιβάλλον της.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου στις 11 Σεπτεμβρίου, λίγες μόλις ημέρες αφότου παρουσίασε συμπτώματα που αποδίδονται σε «δάγκωμα τοξικού εντόμου».

«Παίζουν με τη θλίψη μας»

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι, παρότι έχουν περάσει πάνω από δύο εβδομάδες, η νεκροψία δεν πραγματοποιήθηκε έγκαιρα, καθυστερώντας την κηδεία και αφήνοντας αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τη θλίψη μας. Χάσαμε τη Μαρίσα και χρειάστηκε μια αιωνιότητα για να γίνει η νεκροψία», δήλωσε στενός συγγενής της.

Κατηγορίες για αμέλεια του NHS

Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρίσα ζήτησε ιατρική βοήθεια σε δύο κορυφαία νοσοκομεία του Λονδίνου, εμφανίζοντας ζάλη, κνησμό και υψηλό πυρετό. Παρά τα συμπτώματα, φέρεται να μην εξετάστηκε ποτέ από γιατρό, αλλά μόνο από νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι εξετάσεις αίματος παρουσιάστηκαν σε γιατρό χωρίς προσωπική επαφή με την ασθενή, με αποτέλεσμα να λάβει εξιτήριο. «Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσα. Η μητέρα της πιστεύει ότι η κόρη της χάθηκε εξαιτίας τους», τονίζει η οικογένεια, που έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον του University College London Hospital.

Απόλυτα υγιής μετά τις μάχες με την υγεία της

Η Μαρίσα Λαϊμού είχε δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια αιματολογική πάθηση, όμως το τελευταίο διάστημα είχε επιστρέψει σε πλήρη υγεία. Με έντονη αγάπη για το θέατρο, είχε πρωταγωνιστήσει πρόσφατα σε παραστάσεις στο Λονδίνο και ετοιμαζόταν για τον επόμενο ρόλο της.

Η τελευταία νύχτα

Στις 9 Σεπτεμβρίου άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Leaders in Oncology Care, όπου της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά. Κατόπιν οδηγήθηκε στο UCLH, όπου οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι δεν δέχθηκε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Εξιτήριο δόθηκε στις 6.30 μ.μ., παρά την επιμονή της οικογένειας ότι τα συμπτώματά της επιδεινώνονταν.

Δύο ημέρες αργότερα, βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της.

Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος της Μαρίσας Λεμού διερευνάται, ενώ το νοσοκομείο έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα. Η οικογένεια, ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένη να μάθει την πλήρη αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες.

Η σορός της Μαρίσας αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην Αθήνα, όπου θα ταφεί στον οικογενειακό τάφο.