Αφόρητη θλίψη έχει σκεπάσει την Κρήτη, με έναν 19χρονο Επαγγελματία Οπλίτη να χάνει τη ζωή του σε πεδίο βολής της Ρόδου.

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η οικογένεια του 19χρονου, έπειτα από τον απρόσμενο θάνατο του.

Σύμφωνα με τη ΡΟΔΙΑΚΗ, ο 19χρονος ήταν γιος στελέχους του Λιμενικού, που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη.

Το άτυχο αγόρι είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε μία αδελφή. Ζούσε με την οικογένειά του στην Κρήτη με καταγωγή από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού, έως ότου κατετάγη στον στρατό και βρέθηκε στη Ρόδο, όπου υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης.

Σκοτώθηκε ακαριαία όταν απασφάλισε, υπό άγνωστες συνθήκες, χειροβομβίδα ενώ βρισκόταν μαζί με συνάδελφό που ήταν και εκείνος Επαγγελματίας Οπλίτης.

Το λυπητερό περιστατικό πραγματοποιήθηκε πρωί της Τετάρτης.

Ο 39χρονος συνάδελφος του 19χρονου, επίσης ΕΠΟΠ και πατέρας δύο παιδιών, χειρουργείται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές συναδέλφων του, έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και στο κεφάλι.

Ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

