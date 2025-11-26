Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά κριθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας οι 13 από τους 14 κατηγορουμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και μονο σε εναν αναγνωριστηκε, αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας επειδη επστρεψε τα χρήματα.

Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν κυμαίνονται από φυλάκιση δέκα έως δεκαοκτώ μηνών, όλες με τριετή αναστολή.

Κατά την απαγγελία της απόφασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι απορρίπτονται ολα τα αιτήματα των υπολοίπων κατηγορουμένων για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ιδιαίτερα τυχεροί αποδείχτηκαν όσοι επέλεξαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στο ίδιο Κέντρο Υποδοχής των σχετικών δηλώσεων, ακόμη κι αν εμφανίζονταν σχεδόν όλοι να μισθώνουν τις εκτάσεις από τον ίδιο ιδιοκτήτη!!

Δύο επίσης από τους συνολικά 14 κατηγορουμένους εισέπραξαν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για...νέους αγρότες με αιτήσεις που υπέβαλαν οι παππούδες τους! Η δίκη των 14 κατηγορουμένων κυρίως από την Κρήτη ξεκίνησε το πρωί αλλά στο εδώλιο βρέθηκαν μόνο δύο από αυτούς, μεταξύ των οποίων κι ένας ηθοποιός ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Έξι κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο εξ’ αυτών τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι συνέργεια στην απάτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επιδοτήσεις που έλαβαν μέσα σε μια χρονιά, το 2020 άρχιζαν από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.