Το δήλωσε ο Ανεστίδης, το παραδέχτηκε ο «γαλάζιος» βουλευτής!

Το μάθαμε κι αυτό, έστω και στη λήξη του 2025!

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δήλωσε στο ΟΡΕΝ ότι ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρόεδρος της ΟΠΕΚΕΠΕ Θεοφάνης Παππάς ήταν εκείνος που του αποκάλυψε το «κόλπο» για το πώς θα παίρνεις επιδοτήσεις χωρίς παραγωγική δραστηριότητα!

Ο «γαλάζιος» βουλευτής παραδέχτηκε τη συνομιλία αλλά δεν του το είπε για να το πράξει ο ίδιος αλλά ως ...πρόβλημα που δείχνει τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Προφανώς ο αγροτοσυνδικαλιστής έχει στοιχεία για τα «μαθήματα» από τον βουλευτή για να παραδεχθεί ο τελευταίος τη συνομιλία!

Βρώμα και δυσωδία- και μετά φταίνε οι αγρότες!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.