Στη δικαιοσύνη στρέφεται η οικογένεια της 30χρονης κληρονόμου που πέθανε μετά από τσίμπημα εντόμου χωρίς οι γιατροί του νοσοκομείου να έχουν εκτιμήσει την σοβαρότητα της κατάστασης.

Η οικογένεια της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, κληρονόμου της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, προτίθεται να προσφύγει νομικά κατά του Βρετανικού ΕΣΥ (NHS), υποστηρίζοντας ότι υπήρξε αμέλεια στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που οδήγησαν στον αιφνίδιο θάνατό της. Η Μαρίσσα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Knightsbridge, λίγες ημέρες μετά από ένα τσίμπημα εντόμου, παρότι είχε πρόσφατα αναρρώσει από καρκίνο του μαστού και μια σπάνια ασθένεια του ανοσοποιητικού. Παρά τις επισκέψεις της σε δύο νοσοκομεία και τη μεταφορά της με ασθενοφόρο, οι γιατροί δεν την εισήγαγαν για νοσηλεία, χορηγώντας αντιβιοτικά για το σπίτι.

Η οικογένεια σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail καταλογίζει ευθύνες στο NHS, τονίζοντας ότι η Μαρίσσα θα μπορούσε να είχε σωθεί με την κατάλληλη παρακολούθηση και θεραπεία. H μητέρα της, Μπέσυ Λαιμού, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει».

«Θα στραφούν εναντίον τους φυσικά. Αυτό είναι 100% αμέλεια. Η Μαρίσσα έφυγε εξαιτίας τους. Δεν θα ήταν τίποτα να την κρατήσουν ένα βράδυ. Θα μπορούσαν να την είχαν παρακολουθήσει, αν της είχαν δώσει αντιβιοτικά, θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την είχαν αφήσει να φύγει. Η Μαρίσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να θάψει το κοριτσάκι της», γράφει η εφημερίδα.

Όπως καταγγέλλεται, την εξέτασαν νοσοκόμες αντί γιατροί, έριξαν μία απλή ματιά στις εξετάσεις της και την άφησαν να φύγει, με δικαστικό λειτουργό της Βρετανίας να διερευνά ήδη την υπόθεση και το ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας.

«Εκεί, οι νοσοκόμες αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο. Συγγενής λέει στην Daily Mail πως ‘είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο’», σύμφωνα με την Daily Mail.

Το Inner West London Coroner’s Court διερευνά τα αίτια του θανάτου, ενώ η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Την ίδια στιγμή, επίσημη έρευνα έχει διαταχθεί στο UCLH, νοσοκομείο που έσπευσε η Μαρίσσα.

Εκπρόσωπος του Νοσοκομείου αναφέρει: «Ήμασταν εξαιρετικά λυπημένοι όταν πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους φίλους της σε αυτήν την θλιβερή και δύσκολη στιγμή. Έχουμε αρχίσει μία εσωτερική έρευνα, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε κάθε απαιτούμενη πληροφορία στο δικαστήριο».

«Είμαστε πραγματικά όλοι συντετριμμένοι γιατί είναι πολύ άδικος ο χαμός αυτού του κοριτσιού, που όλα τα έκανε πολύ σωστά», λέει από την πλευρά της η σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη, στενή φίλη της οικογένειας Λαιμού. «Προφανώς κάποιο λάθος έχει γίνει. Ακόμη δεν έχει ο ιατροδικαστής δώσει το πόρισμά του».

