Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μετά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έκανε λόγο για «άγρια ​​επιθετικότητα και κατάφωρη παραβίαση των πιο στοιχειωδών αρχών του διεθνούς δικαίου» αναφερόμενος στις ισραηλινές επιθέσεις.

Όπως είπε οι επιθέσεις έγιναν σε μια εποχή «που βαδίζαμε στο δρόμο των διπλωματικών διαπραγματεύσεων» και προέτρεψε όσους βρίσκονται στην αίθουσα να εξετάσουν αν «θα... ανέχονταν τέτοια πράγματα για τον εαυτό τους;».

Ο Ιρανός πρόεδρος ξεκίνησε αναφερόμενος σε αυτό που ονόμασε «χρυσό ρητό» που εκτείνεται σε πολλά θρησκευτικά κείμενα: «αυτό που δεν θα εγκρίνατε για τον εαυτό σας, μην το εγκρίνετε για τους άλλους». «Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου μας;» αναρωτήθηκε.

«Ας δούμε τα τελευταία δύο χρόνια. Ο κόσμος, σε αυτά τα δύο χρόνια, βίωσε γενοκτονία στη Γάζα, βίωσε την καταστροφή σπιτιών και την επανειλημμένη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας στον Λίβανο, βίωσε την καταστροφή των υποδομών της Συρίας, βίωσε επίθεση εναντίον του λαού της Υεμένης, βίωσε την αναγκαστική λιμοκτονία παιδιών στην αγκαλιά των μητέρων τους, βίωσε τη δολοφονία επιστημόνων του Ιράν», είπε.

Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε πως ότι το ιρανικό έθνος έχει επανειλημμένα αποδείξει «ότι δεν θα υποκλιθεί ποτέ μπροστά στους επιτιθέμενους» και δήλωσε ότι η χώρα του «στέκεται όρθια βασιζόμενη στη δύναμη της πίστης και στην εθνική της συνοχή».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ, ο «πατριωτικός και γενναίος λαός του Ιράν αποκάλυψε ενώπιον των επιτιθέμενων την πλάνη και την αυταπάτη των αλαζονικών τους υπολογισμών» ενώ συνέχισε λέγοντας ότι οι εχθροί του Ιράν «ενίσχυσαν άθελά τους την ιερή εθνική ενότητα» παρά τις «σοβαρές και παρατεταμένες οικονομικές κυρώσεις, τον ψυχολογικό και μιντιακό πόλεμο και τις επίμονες προσπάθειες να σπείρουν διχόνοια κάθε στιγμή».

«Το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα»

Ο ηγέτης του Ιράν καταδίκασε τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα ευρωπαϊκά έθνη για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να επιβάλει εκ νέου τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ψήφισαν τον περασμένο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας την εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν, ισχυριζόμενοι ότι η Τεχεράνη παραβίασε μια συμφωνία που υπέγραψε το 2015 για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

«Με αυτόν τον τρόπο, παραβίασαν την καλή πίστη», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. «Παράκαμψαν τις νομικές υποχρεώσεις. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν τα νόμιμα διορθωτικά μέτρα που έλαβε το Ιράν σε απάντηση στην αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την JCPOA (την πυρηνική συμφωνία του Ιράν) και στην αδυναμία της Ευρώπης ως κατάφωρη παραβίαση».

Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε αυτό που χαρακτήρισε ως μακροχρόνια στάση του Ιράν: «Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα».

«Το Ιράν είναι ένας σταθερός εταίρος και ένας αξιόπιστος σύντροφος για όλες τις χώρες που επιδιώκουν την ειρήνη, τη φιλία και μιας συνεργασίας που δεν βασίζεται σε φευγαλέα σκοπιμότητα αλλά στην αξιοπρέπεια, την εμπιστοσύνη και ένα κοινό μέλλον», είπε ο Ιρανός πρόεδρος.

«Εμείς, ο έντιμος λαός του Ιράν, αντιστεκόμενοι σθεναρά στους άνομους επιδρομείς, ξεπεράσαμε με τιμή τις αδικίες, τις διακρίσεις και τα διπλά μέτρα και σταθμά που μας επιβλήθηκαν και σήμερα, με μια προοπτική προσανατολισμένη στις ευκαιρίες, μετατρέψαμε αυτό το ιστορικό επίτευγμα του ιρανικού λαού σε μια πλατφόρμα για ένα άλμα προς ένα ελπιδοφόρο μέλλον». «Ας μετατρέψουμε, μαζί με εσάς, τα θέματα σε ευκαιρίες», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

{https://www.youtube.com/watch?v=vYRfQo6JMxc}