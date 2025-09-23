Στηρίζει Ουκρανία και ΝΑΤΟ και να απειλεί τη Ρωσία με σκληρούς δασμούς, πλέον - ή τουλάχιστον προς ώρας- ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στροφή 180 μοιρών έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία με δηλώσεις του στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ ξεκίνησε από το βήμα του ΟΗΕ μία ομιλία, για την οποία ο Λευκός Οίκος είχε προϊδεάσει ότι θα ήταν «σκληρή», αλλά κανείς μάλλον δεν περίμενε ότι αυτό θα σήμαινε ότι «γυρνάει την πλάτη στον Πούτιν».

Από την στάση του, όλους αυτούς τους μήνες, κατά του ΝΑΤΟ και τις δεσμεύσεις του να λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με σαφή δείγματα - αν όχι ακόμα και δηλώσεις - υπέρ του Βλαντιμίρ Πούτιν, ως το φιάσκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που τον έδιωξε κακήν κακώς από τον Λευκό Οίκο, και την πολυδιαφημιζόμενη σύνοδο στο Άνκορατζ με τον Ρώσο Πρόεδρο, την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε να στηρίζει Ουκρανία και ΝΑΤΟ και να απειλεί τη Ρωσία με σκληρούς δασμούς και κυρώσεις.

Ο ίδιος φαίνεται πως θέλει πάρα πολύ το Νόμπελ Ειρήνης -εξάλλου το διαλαλεί όπου βρεθεί και όπου σταθεί ότι το αξίζει- και αν ο δρόμος για το Νόμπελ περνά από τη λήξη του πολέμου μάλλον οδεύει προς τα εκεί. Για τη Γάζα πάλι και το Ισραήλ, ούτε λόγος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό που διαφαίνεται ωστόσο, από τις όχι και τόσο κεκαλυμμένες του δηλώσεις είναι ότι ο στόχος του είναι οικονομικός καθώς κατηγόρησε τις χώρες της Ευρώπης ότι προμηθεύονται φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία ενώ υπάρχει και άλλος τρόπος: ο αμερικανικός.

Τι είπε και τι έκανε ο Τραμπ

Στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ απείλησε με «ισχυρούς δασμούς» τη Ρωσία εάν «δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» στην Ουκρανία. Είπε πως «σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο ισχυρών δασμών». Αλλά επέπληξε και τους Ευρωπαίους συμμάχους και είπε ότι θα «πρέπει να συνταχθούν» με τις ΗΠΑ «υιοθετώντας τα ίδια ακριβώς μέτρα».

«Από τους 7 πολέμους που έχω σταματήσει νόμιζα ότι στην Ουκρανία θα ήταν ο πιο εύκολος. Όλοι νόμιζαν ότι η Ρωσία θα κέρδιζε τον πόλεμο σε 3 μέρες αλλά δεν έγινε έτσι» είπε ο Τραμπ.

Κατηγόρησε την Κίνα και την Ινδία ότι είναι οι «χορηγοί» αυτού του συνεχιζόμενου πολέμου, αλλά και το ΝΑΤΟ ότι συμβάλλει στον πόλεμο παρέχοντας όπλα. «Όλες εδώ οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας. Εσείς είστε πιο κοντά, εμάς μάς χωρίζει ένας ωκεανός. Αγοράζετε πετρέλαιο από τη Ρωσία και πολεμάτε τη Ρωσία. Σταματήστε», είπε ο Τραμπ.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μία σύντομη συνάντηση παρουσία δημοσιογράφων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση, η τέταρτη από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο, πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΝΑΤΟ και Μόσχας, αναφορικά με τις τις ρωσικές αεροπορικές παραβιάσεις σε συμμαχικές χώρες, ενώ η πίεση των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία έχει βαλτώσει.

«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά καταπληκτικό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Παραδέχθηκε ότι ο Ουκρανός ηγέτης δίνει «μια σκληρή μάχη» και θα «δουν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό», πριν μετριάσει τη σημασία της συνάντησης λέγοντας πως ΗΠΑ πραγματοποιούν περίπου 30 τέτοιες συναντήσεις. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του ξεκίνησε ευχαριστώντας τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να υποστηρίξει την Ουκρανία και να τερματίσει τον πόλεμο και τόνισε ότι αυτός και ο Τραμπ θα συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας και ο ίδίος θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για την τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

Η αλλαγή στάσης υπέρ του ΝΑΤΟ

Και κάπου εκεί αρχίζει ο Τραμπ αρχίζει να στηρίζει και το ΝΑΤΟ. Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη τα οποία εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους είπε όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ προτίθενται να βοηθήσουν στο συγκεκριμένο ζήτημα ο Τραμπ αποστασιοποιήθηκε λέγοντας πως «εξαρτάται από τις περιστάσεις». Στη συνέχεια επαίνεσε το ΝΑΤΟ για την αύξηση των συνεισφορών του στις αμυντικές δαπάνες.

Υπενθυμίζεται ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια την Παρασκευή. Αυτό συνέβη την εβδομάδα μετά την είσοδο αρκετών ρωσικών drones και μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας απογείωση μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι θα καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη ή drones που εμπλέκονται σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ανάκτηση όλων των εδαφών της Ουκρανίας

«Αφού κατανόησα πλήρως την στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας- Ρωσίας και, αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ ολόκληρη την Ουκρανία, στην αρχική της μορφή» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Συνέχισε λέγοντας πως «με τον χρόνο, την υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδιαίτερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμά άσκοπα εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που μία πραγματική στρατιωτική δύναμη θα χρειαζόταν λιγότερο από μία εβδομάδα για να κερδίσει Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με «χάρτινη τίγρη» είπε ο Τραμπ.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Στη μακροσκελή του ανάρτηση συνέχισε λέγοντας πως «όαν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιφέρειες σε όλη τη Ρωσία, ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να πάρουν καύσιμα λόγω των μεγάλων ουρών που σχηματίζονται και όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην "πολεμική" οικονομία τους, όπου τα περισσότερα από τα χρήματά τους δαπανώνται για τον πόλεμο της Ουκρανίας, η οποία έχει Μεγάλο Πνεύμα και μόνο βελτιώνεται, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να πάρει πίσω τα εδάφη της στην αρχική τους μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως ακόμη και να προχωρήσει περισσότερο από αυτό!».

Κατέληξε λέγοντας πως «ο Πούτιν και η Ρωσία έχουν ΜΕΓΑΛΑ οικονομικά προβλήματα και τώρα είναι η ώρα για την Ουκρανία να δράσει. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και στις δύο χώρες τα καλύτερα. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε όπλα στο ΝΑΤΟ για να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτά. Καλή τύχη σε όλους!».

Πόσα ουκρανικά εδάφη έχει η Ρωσία

Από τα μέσα Αυγούστου, η Ρωσία έλεγχε σχεδόν 114.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή σε ποσοστό το 19%, της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, και ένα μεγάλο τμήμα εδάφους στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με χάρτες ανοιχτού κώδικα του πεδίου της μάχης. Η Ουκρανία δεν ελέγχει κανένα διεθνώς αναγνωρισμένο ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η Κριμαία, το Ντόνετσκ, το Λουγκάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα - τα οποία αναγνωρίστηκαν από τη Μόσχα ως μέρος της Ουκρανίας κατά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 - είναι πλέον περιοχές της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τη ρωσική κατοχή της γης της και οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν την επικράτεια της Ουκρανίας εντός των συνόρων της του 1991.





