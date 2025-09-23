Ο Τραμπ, από το βήμα του ΟΗΕ κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και απέσπασε ένα χλιαρό χειροκρότημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επευφημώντας τα κατορθώματα του, επικρίνοντας τη διοίκηση Μπάιντεν αλλά και επιρρίπτοντας ευθύνες στις χώρες που βιάστηκαν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Ξεκίνησε την ομιλία του αστειευόμενος πως ο τηλεπροβολέας δεν λειτουργεί. «Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς τηλεπροβολέα, επειδή ο τηλεπροβολέας δεν λειτουργεί», είπε, λέγοντας πως είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεπροβολέα έχει μεγάλο πρόβλημα», είπε.

Για μία ακόμα φορά εξήρε τη διοίκησή του και τις ΗΠΑ που τους τελευταίους μήνες έκανε τη χώρα τη σπουδαιότερη στον κόσμο.

«Έξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που στάθηκα τελευταία φορά σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα και απευθύνθηκα σε έναν κόσμο που ευημερούσε και ήταν ειρηνικός στην πρώτη μου θητεία», δήλωσε ο Τραμπ. «Μια εποχή ηρεμίας και σταθερότητας έδωσε τη θέση της σε μια από τις μεγάλες κρίσεις της εποχής μας. Και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέσσερα χρόνια αδυναμίας, ανομίας και ριζοσπαστισμού υπό την τελευταία κυβέρνηση οδήγησαν το έθνος μας σε μια επαναλαμβανόμενη σειρά καταστροφών».

Τώρα είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής, πρόσθεσε και μίλησε επιτυχίες του των τελευταίων μηνών όπως μειώσεις, καταπολέμηση της φτώχειας, για αύξηση, εκτόξευση του κατασκευαστικού τομέα και του χρηματοπιστωτικού, αύξηση στους μισθούς των εργατών κ.λπ.

Συνέχισε λέγοντας πως «υπό την ηγεσία μου, το κόστος ενέργειας έχει μειωθεί. Οι τιμές της βενζίνης έχουν μειωθεί. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί και ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί. Το μόνο που είναι ανοδικό είναι η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό». Ο Τραμπ επιτέθηκε για μία ακόμα φορά στον Μπάιντεν και μίλησε για την καλύτερη οικονομία που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα. Επέμεινε στους παράνομους «εξωγήινους» όπως χαρακτηρίζει του παράνομους μετανάστες. Τόνισε ότι κανείς δεν έχει περάσει παράνομα στη χώρα τους μήνες που διοικεί αυτός.

Ευχαρίστησε το Ελ Σαλβαδόρ για τη συνεργασία στον τομέα. Η μετανάστευση καταστρέφει τις χώρες σας και κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό, είπε ο Τραμπ. «Θέλω να ευχαριστήσω τη χώρα του Ελ Σαλβαδόρ για την επιτυχημένη και επαγγελματική δουλειά που έχει κάνει στην υποδοχή και φυλάκιση τόσων πολλών εγκληματιών που εισήλθαν στη χώρα μας, και ήταν υπό την προηγούμενη κυβέρνηση που ο αριθμός σημείωσε ρεκόρ, και όλοι εξορίζονται» είπε μεταξύ άλλων.

Τώρα πρέπει να λήξουμε όλους αυτούς τους πολέμους είπε τονίζοντας πως «όλοι λένε ότι πρέπει να κερδίσω Νόμπελ Ειρήνης για όλα όσα κάνω για το θέμα...θα κάνω το καλύτερο δυνατό».

Η αναφορά στην Ελλάδα

Μιλώντας για την μετανάστευση ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στα ποσοστά έγκλειστων στις ελληνικές φυλακές λέγοντας πως «το 54% των φυλακισμένων στην Ελλάδα είναι αλλοδαποί» και προσέθεσε ότι «στη Γερμανία το ποσοστό είναι στο 50% και στην Ελβετία 72%».

Το παράπονο Τραμπ από τον ΟΗΕ

«Τερμάτισα επτά πολέμους, συναναστράφηκα με τους ηγέτες καθεμίας από αυτές τις χώρες και ποτέ δεν έλαβα ούτε ένα τηλεφώνημα από τα Ηνωμένα Έθνη για τη βοήθεια που πρόσφερα στην οριστικοποίηση της συμφωνίας», είπε. «Το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα, που καθώς ανέβαινα, σταματούσε ακριβώς στη μέση» είπε και αστειεύτηκε ότι ευτυχώς που είναι και αυτός και η Πρώτη Κυρία και πολύ καλή φόρμα.

«Οι χώρες σας πάνε στην κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μια αρκετά μακροσκελή ομιλία για τα ποσοστά μετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη. Προέτρεψε τους συμμάχους να μάθουν από το έργο του στην Αμερική: «Έχουμε λάβει θαρραλέα μέτρα για να σταματήσουμε γρήγορα την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Μόλις αρχίσαμε να κρατάμε και να απελαύνουμε όλους όσοι διέσχιζαν τα σύνορα και να απομακρύνουμε τους παράνομους μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλώς σταμάτησαν να έρχονται».

Ο Τραμπ αποκάλεσε το ποσοστό μετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη μέρος της «παγκοσμιοποιημένης ατζέντας μετανάστευσης». Εξέδωσε μια αυστηρή και εκπληκτική προειδοποίηση προς τις χώρες που θεωρεί ότι έχουν κατακλυστεί από μετανάστες. «Ήρθε η ώρα να λήξει το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τερματίσετε τώρα», είπε. «Οι χώρες σας πάνε στην κόλαση»

Για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Αναφερόμενος στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είπε ότι είναι σα να ανταμείβουν τη Χαμάς. Έκανε έκκληση για την απελευθέρωση των ομήρων και απέσπασε ένα χλιαρό χειροκρότημα. Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα. πρέπει να γυρίσουν όλοι οι όμηροι πίσω, όχι μερικοί. Πάντα έλεγα ότι τελευταίοι 20 όμηροι θα είναι το πιο δύσκολο να επιστρέψουν. Και θέλουμε να μας επιστρέψουν και τις 38 σορούς. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει εύλογες προσφορές για ειρήνη πρόσθεσε αλλά δεν ανέφερε την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση. «Πρέπει να πάρουμε πίσω τους ομήρους. Θέλουμε πίσω και τους 20. Δεν θέλουμε δύο και μετά τέσσερις», είπε ο Τραμπ.

Απειλές προς τη Ρωσία

Ο Τραμπ απείλησε με «ισχυρούς δασμούς» εάν η Ρωσία «δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» στην Ουκρανία. Έχει δηλώσει ότι «σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο ισχυρών δασμών». Αλλά επέπληξε και τους Ευρωπαίους συμμάχους και είπε ότι θα «πρέπει να συνταχθούν» με τις ΗΠΑ «υιοθετώντας τα ίδια ακριβώς μέτρα».

Από τους 7 πολέμους που έχω σταματήσει νόμιζα ότι στην Ουκρανία θα ήταν ο πιο εύκολος. Όλοι νόμιζα ότι η Ρωσία θα κέρδιζε τον πόλεμο σε 3 μέρες αλλά δεν πήγε έτσι.

Κίνα και Ινδία είναι οι «χορηγοί» αυτού του συνεχιζόμενου πολέμου ενώ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι συμβάλλει στον πόλεμο εναντίον το παρέχοντας όπλα. Όλες εδώ οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας. Εσείς είστε πιο κοντά εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός. Αγοράζετε πετρέλαιο από τη Ρωσία και πολεμάτε τη Ρωσία. Σταματήστε, είπε ο Τραμπ, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος να επιβάλλει δασμούς στη Ρωσία.

Σε μια ομιλία που ξεπέρασε κατά πολύ τον χρόνο που του είχε διατεθεί, ο Τραμπ επιμειμε ότι είναι «εδώ για να πει την αλήθεια». Χλεύασε την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος.

Προανήγγειλε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Βραζιλιάνο Πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα και είπε ότι τον συμπαθεί. Κάνω δουλειές μόνο με ανθρώπους που συμπαθώ.

Τραμπ κατά ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την μεταναστευτική κρίση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση.

«Ο ΟΗΕ όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα που θα έπρεπε, αλλά πολύ συχνά δημιουργεί στην πραγματικότητα νέα προβλήματα για να τα λύσουμε», είπε ο Τραμπ. «Το καλύτερο παράδειγμα είναι το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας: η κρίση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης. Οι χώρες σας καταστρέφονται», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η βοήθεια του ΟΗΕ για τους μετανάστες βοήθησε ανθρώπους να εισέλθουν παράνομα στις ΗΠΑ, «και μετά πρέπει να τους βγάλουμε έξω. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως ο ΟΗΕ υποτίθεται ότι προστατεύει τις χώρες από «εισβολές» και «δεν τις δημιουργεί και δεν τις χρηματοδοτεί».

«Στις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτουμε την ιδέα ότι όγκος ανθρώπων από ξένες χώρες μπορούν να καταπατήσουν τα σύνορά μας, να παραβιάσουν την κυριαρχία μας, να προκαλέσουν αδιάσειστο έγκλημα και να εξαντλήσουν το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας», είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=vYRfQo6JMxc}