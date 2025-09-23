Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να ανέβει σε λίγη ώρα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα δώσει μία «σκληρή ομιλία» σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, που θα σκιαγραφεί το «όραμά» του για τον κόσμο.

Ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, «άνοιξε» με την ομιλία του τη 80ή συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι αρχές του ΟΗΕ βρίσκονται υπό πολιορκία, δήλωσε κατά την ομιλία του ενώ σημείωσε πως «στην καλύτερη περίπτωση, τα Ηνωμένα Έθνη είναι κάτι περισσότερο από ένας τόπος συνάντησης. Είναι μια ηθική πυξίδα, μια δύναμη για την ειρήνη και τη διατήρηση της ειρήνης, ένας θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου, ένας καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μια σανίδα σωτηρίας για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίση, ένας φάρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κέντρο που μετατρέπει τις αποφάσεις σας, τις αποφάσεις των κρατών μελών, σε δράση».

Ο γ.γ του ΟΗΕ επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε εισέλθει σε μια εποχή απερίσκεπτης αναστάτωσης και αμείλικτης ανθρώπινης δυστυχίας. Κοιτάξτε γύρω σας: οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών που έχετε θεσπίσει βρίσκονται υπό πολιορκία».

Οι ομιλητές, σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μπορούν να μιλήσουν πάνω από 15 λεπτά.

Η ομιλία Τραμπ

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του αστειευόμενος πως ο τηλεπροβολέας δεν λειτουργεί. «Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς τηλεπροβολέα, επειδή ο τηλεπροβολέας δεν λειτουργεί», είπε, λέγοντας πως είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεπροβολέα έχει μεγάλο πρόβλημα», είπε.

Για μία ακόμα φορά εξήρε τη διοίκησή του και τις ΗΠΑ που τους τελευταίους μήνες έκανε τη χώρα τη σπουδαιότερη στον κόσμο.

«Έξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που στάθηκα τελευταία φορά σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα και απευθύνθηκα σε έναν κόσμο που ευημερούσε και ήταν ειρηνικός στην πρώτη μου θητεία», δήλωσε ο Τραμπ.

«Μια εποχή ηρεμίας και σταθερότητας έδωσε τη θέση της σε μια από τις μεγάλες κρίσεις της εποχής μας. Και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέσσερα χρόνια αδυναμίας, ανομίας και ριζοσπαστισμού υπό την τελευταία κυβέρνηση οδήγησαν το έθνος μας σε μια επαναλαμβανόμενη σειρά καταστροφών».

Τώρα είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής, πρόσθεσε και μίλησε επιτυχίες του των τελευταίων μηνών όπως μειώσεις, καταπολέμηση της φτώχειας, για αύξηση, εκτόξευση του κατασκευαστικού τομέα και του χρηματοπιστωτικού, αύξηση στους μισθούς των εργατών κ.λπ.

Συνέχισε λέγοντας πως «υπό την ηγεσία μου, το κόστος ενέργειας έχει μειωθεί. Οι τιμές της βενζίνης έχουν μειωθεί. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί και ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί. Το μόνο που είναι ανοδικό είναι η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό».

Ο Τραμπ επιτέθηκε για μία ακόμα φορά στον Μπάιντεν και μίλησε για την καλύτερη οικονομία που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα. Επέμεινε στους παράνομους «εξωγήινους» όπως χαρακτηρίζει του παράνομους μετανάστες. Τόνισε ότι κανείς δεν έχει περάσει παράνομα στη χώρα τους μήνες που διοικεί αυτός.

Ευχαρίστησε το Ελ Σαλβαδόρ για τη συνεργασία στον τομέα. Η μετανάστευση καταστρέφει τις χώρες σας και κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό, είπε ο Τραμπ.

«Θέλω να ευχαριστήσω τη χώρα του Ελ Σαλβαδόρ για την επιτυχημένη και επαγγελματική δουλειά που έχει κάνει στην υποδοχή και φυλάκιση τόσων πολλών εγκληματιών που εισήλθαν στη χώρα μας, και ήταν υπό την προηγούμενη κυβέρνηση που ο αριθμός σημείωσε ρεκόρ, και όλοι εξορίζονται» είπε μεταξύ άλλων.

Τώρα πρέπει να λήξουμε όλους αυτούς τους πολέμους είπε τονίζοντας πως «όλοι λένε ότι πρέπει να κερδίσω Νόμπελ Ειρήνης για όλα όσα κάνω για το θέμα...θα κάνω το καλύτερο δυνατό».

Αναφερόμενος στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είπε ότι είναι σα να ανταμείβουν τη Χαμάς. Έκανε έκκληση για την απελευθέρωση των ομήρων και απέσπασε ένα χλιαρό χειροκρότημα. Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα. πρέπει να γυρίσουν όλοι οι όμηροι πίσω, όχι μερικοί. Πάντα έλεγα ότι τελευταίοι 20 όμηροι θα είναι το πιο δύσκολο να επιστρέψουν. Και θέλουμε να μας επιστρέψουν και τις 38 σορούς. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει εύλογες προσφορές για ειρήνη πρόσθεσε αλλά δεν ανέφερε την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση. «Πρέπει να πάρουμε πίσω τους ομήρους. Θέλουμε πίσω και τους 20. Δεν θέλουμε δύο και μεά τέσσερις», είπε ο Τραμπ.

Από τους 7 πολέμους που έχω σταματήσει νόμιζα ότι στην Ουκρανία θα ήταν ο πιο εύκολος. Όλοι νόμιζα ότι η Ρωσία θα κέρδιζε τον πόλεμο σε 3 μέρες αλλά δεν πήγε έτσι. Επανέλαβε για πολλοστή

Κίνα και Ινδία είναι οι «χορηγοί» αυτού του συνεχιζόμενου πολέμου ενώ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι συμβάλλει στον πόλεμο εναντίον το παρέχοντας όπλα. Όλες εδώ οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας. Εσείς είστε πιο κοντά εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός. Αγοράζετε καύσιμα από τη Ρωσία και πολεμάτε τη Ρωσία. Σταματήστε, είπε ο Τραμπ, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος να επιβάλλει δασμούς στη Ρωσία.

Ποιοι θα μιλήσουν σήμερα

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μίλησε πρώτος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με μια μακροχρόνια παράδοση όπου οι Βραζιλιάνοι ηγέτες μιλούν πρώτοι.

Ακολούθησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σήμερα θα μιλήσουν συνολικά 32 αρχηγοί κρατών.

Η σειρά σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα είναι η εξής (οι πρωινές ομιλίες, τοπική ώρα):

Βραζιλία – Πρόεδρος Luiz Inácio Lula da Silva

Ηνωμένες Πολιτείες - Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

Ινδονησία – Πρόεδρος Prabowo Subianto

Τουρκία – Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Περού – Πρόεδρος Dina Ercilia Boluarte Zegarra

Ιορδανία – Βασιλιάς Αμπντουλάχ Β' ιμπν Αλ Χουσεΐν

Νότια Κορέα – Πρόεδρος Jae Myung Lee

Κατάρ – Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι

Σουρινάμ – Πρόεδρος Jennifer Geerlings-Simons

Λιθουανία – Πρόεδρος Gitanas Nausėda

Πορτογαλία – Πρόεδρος Marcelo Rebelo de Sousa

Ουρουγουάη – Πρόεδρος Yamandú Orsi

Σλοβενία ​​– Πρόεδρος Nataša Pirc Musar

Καζακστάν – Πρόεδρος Kassym-Jomart Tokayev

Νότια Αφρική – Πρόεδρος Cyril Matamela Ramaphosa

Ουζμπεκιστάν – Πρόεδρος Shavkat Mirziyoyev

