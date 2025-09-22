Ο Αμπάς καταδίκασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, κάλεσε τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα και τόνισε ότι δεν θα πρέπει να έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής απευθύνθηκε στη σύνοδο του ΟΗΕ μέσω βίντεο, καθώς οι ΗΠΑ δεν του έδωσαν βίζα προκειμένου να πάει στη Νέα Υόρκη.

«Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στην κυβέρνηση, η Χαμάς και οι άλλες φατρίες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή», τόνισε και καταδίκασε τους φόνους και την κράτηση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Θέλουμε ένα ενωμένο κράτος χωρίς όπλα. Ένα κράτος με μία νομοθεσία και νόμιμες αρχές ασφαλείας», τόνισε. Ζήτησε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διασφαλιστεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας και να προχωρήσει «χωρίς καθυστέρηση» η ανοικοδόμηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.

Μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του πολέμου, θα συνταχθεί ένα προσωρινό σύνταγμα προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή μεταβίβαση της εξουσίας, ανέφερε ο Αμπάς. Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν εκλογές, υπό διεθνή εποπτεία.

Εξάλλου, κάλεσε τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, να ακολουθήσουν τα βήματα των κρατών που το έπραξαν ήδη. Τέλος, δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία και άλλους εταίρους, για την εφαρμογή ενός ειρηνευτικού σχεδίου που θα υιοθετήσει η σύνοδος του ΟΗΕ.