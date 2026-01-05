«Ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του».

Η Ελλάδα υποστηρίζει την καθολική τήρηση του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στις καταιγιστικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας», τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του με τον ομολόγό του από το Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλζαγιάνι.

Αναφερόμενος στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως «η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του διεθνούς δικαίου».

Σε ό,τι αφορά στις συνομιλίες με τον ομόλογό του, επεσήμανε ότι συμφώνησαν «να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε τομείς που έχουμε θέσει από κοινού ως προτεραιότητα, όπως είναι η θαλάσσια ασφάλεια στη βάση του διεθνούς δικαίου και ιδίως του δικαίου της θάλασσας».

Ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν ήταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Γάζα. «Προσβλέπουμε στην εμπέδωση της εκεχειρίας στη Γάζα, τη μετάβαση στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της περιοχής, και σε μια περιεκτική πολιτική διαδικασία προς τη λύση των δύο κρατών», τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

«Η Ελλάδα είναι σε θέση να συμβάλει στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου, δεδομένων των στρατηγικών μας σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, και ιδίως της στήριξης που παρέχουμε στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά βεβαίως και τη σχέση που διατηρούμε με το Ισραήλ», συμπλήρωσε.

Ακόμα, επεσήμανε ότι συζήτησαν «για την εύθραυστη κατάσταση στην Υεμένη, τη Σομαλία και την Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή, στην οποία η Ελλάδα διατηρεί μια ουσιαστική συμβολή έχοντας την καθοδήγηση της θαλάσσιας επιχείρησης ASPIDES για την προστασία της ναυσιπλοΐας» και υπογράμμισε πως «είναι ζωτική ανάγκη να μην μπούμε σε ένα νέο κύκλο αντιπαραθέσεων και κρίσεων στην κρίσιμη αυτή περιοχή».