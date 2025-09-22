«Τίποτα δεν δικαιολογεί πλέον τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Τίποτα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Για αναγνώριση του άλλου» μίλησε ο Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ λίγο πριν δηλώσει και επίσημα ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης.

Η αναγνώριση αυτή είναι ήττα για τη Χαμάς, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν ανακηρύσσοντας, όπως είπε επίσημα ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί πλέον τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Τίποτα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Μακρόν. «Αντίθετα, όλα απαιτούν να τερματιστεί οριστικά. Τώρα, επειδή δεν το έχουμε κάνει νωρίτερα, για να σώσουμε ζωές, τις ζωές των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται σε άθλιες συνθήκες, τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων πολιτών που κατακλύζονται από την πείνα, τα βάσανα, τον φόβο του θανάτου και την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων».

«Για σχεδόν δύο χρόνια τώρα, βλέπουμε τη θυσία της ανθρώπινης ζωής που επικρατεί. Το λέμε αυτό από την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Γάζα: μια ζωή αξίζει μια ζωή» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Γάλλος πρόεδρος και συνέχισε λέγοντας για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η Γαλλία θα σταθεί δίπλα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για αυτό το δύσκολο έργο. Ο Μακρόν μίλησε για «μια μεταβατική κυβέρνηση που θα ενσωματώσει την Παλαιστινιακή Αρχή, την παλαιστινιακή νεολαία, συνοδευόμενη από δυνάμεις ασφαλείας των οποίων την εκπαίδευση επιταχύνουμε, θα έχει το μονοπώλιο στην ασφάλεια στη Γάζα. Θα εφαρμόσει τη διάλυση και τον αφοπλισμό της Χαμάς, με την υποστήριξη των διεθνών εταίρων και τα μέσα που θα είναι απαραίτητα για αυτή τη δύσκολη αποστολή».

«Η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε μια διεθνή αποστολή σταθεροποίησης και να υποστηρίξει, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος και συμπλήρωσε «Θα εναπόκειται επίσης στο κράτος της Παλαιστίνης να προσφέρει στο λαό του ένα ασφαλές πλαίσιο δημοκρατικής έκφρασης».

Κατά την ομιλία του ο Μακρόν υπενθύμισε πως «το 1947, αυτή η συνέλευση αποφάσισε να διχάσει την Παλαιστίνη μεταξύ δύο κρατών, το ένα εβραϊκό και το άλλο αραβικό, και έτσι αναγνώρισε το δικαίωμα όλων στην αυτοδιάθεση. «Η διεθνής κοινότητα καθαγίασε το κράτος του Ισραήλ, εκπληρώνοντας το πεπρωμένο αυτού του λαού. Τέλος, μετά από χιλιετίες περιπλάνησης και διώξεων, θεμελιώθηκε εκεί μια τόσο όμορφη δημοκρατία. Η υπόσχεση ενός αραβικού κράτους, παραμένει ημιτελές μέχρι σήμερα» είπε μεταξύ άλλων ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η αλήθεια είναι ότι φέρουμε τη συλλογική ευθύνη να έχουμε αποτύχει να οικοδομήσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι προφανές ότι μας επιβλήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Ο Μακρόν ευχαρίστησε την Αίγυπτο και την Ιορδανία για τη δέσμευσή τους και υπενθύμισε στο Ισραήλ την απόλυτη υποχρέωσή του να διευκολύνει την ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα για να βοηθήσει έναν πληθυσμό «που τώρα στερείται τα πάντα». Η Γαλλία μπορεί «να αποφασίσει να ιδρύσει πρεσβεία στο κράτος της Παλαιστίνης, μόλις αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα και τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός» πρόσθεσε ο Μακρόν.

«Περιμένω επίσης από τους Άραβες και μουσουλμάνους εταίρους μας που δεν το έχουν κάνει ακόμη, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ και να έχουν ομαλές σχέσεις με αυτό», τόνισε ο Μακρόν.

«Η ειρήνη είναι πολύ πιο απαιτητική και δύσκολη. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους του πολέμους, Έφτασε η ώρα» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, κλείνοντας την ομιλία του.

Παλαιστινιακή Αρχή: Ιστορική και θαρραλέα η απόφαση

Ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν δεν είχε ακόμη ολοκληρώσει την ομιλία του στον ΟΗΕ, η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε το βράδυ της Δευτέρας την επίσημη ανακοίνωση για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαιρέτισε «την αναγνώριση της φιλικής προς τη Γαλλία Δημοκρατίας του Κράτους της Παλαιστίνης και την θεωρεί ιστορική και θαρραλέα απόφαση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας έτσι τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Το υπουργείο χαιρετίζει επίσης «τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραματίζουν η Γαλλία και ο πρόεδρος Μακρόν στην ενθάρρυνση πολλών κρατών» να επιτύχουν την ίδια αναγνώριση.

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε τον αραβικό κόσμο να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Μιλώντας αμέσως μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ Μπεν Φαρχάν κάλεσε, σε μια πολύ επιγραμματική ομιλία, όλες τις χώρες να αναλάβουν το ίδιο «ιστορικό μέτρο» για να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γαλλίας.

«Καλούμε άλλες χώρες να κάνουν ένα παρόμοιο ιστορικό βήμα που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υποστήριξη των προσπαθειών για την εγκαθίδρυση της λύσης των δύο κρατών, να επιτύχουν πλήρη ειρήνη στη Μέση Ανατολή και να βρουν μια νέα πραγματικότητα όπου η περιοχή μπορεί να απολαύσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», τόνισε.

Γκουτέρες: Η αναγνώριση είναι δικαίωμα όχι ανταμοιβή

Ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε πως η κρατική υπόσταση για τους Παλαιστίνιους «είναι δικαίωμα, όχι ανταμοιβή» και χωρίς αυτήν, «δεν θα υπάρξει ειρήνη» στην περιοχή.

«Πρέπει να επαναδεσμευτούμε στη λύση των δύο κρατών πριν να είναι πολύ αργά. Τη λύση στην οποία δύο ανεξάρτητα, συνεχόμενα, δημοκρατικά, βιώσιμα και κυρίαρχα κράτη αναγνωρίζονται αμοιβαία και ενσωματώνονται πλήρως στη διεθνή κοινότητα» ανέφερε ο Γκουτέρες.

ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της αναγνώρισης

Ο Ντόναλντ Τραμπ «διαφωνεί» με τους συμμάχους των ΗΠΑ, περί αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους και «πιστεύει ότι αυτό αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε λίγο πριν την ομιλία Μακρόν η εκπρόσωπος Τύπου του του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη συνέλευση του ΟΗΕ και σύμφωνα με τη Λέβιτ ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί αυτή η κίνηση είναι «απλώς λόγια και όχι αρκετή δράση από ορισμένους από τους φίλους και συμμάχους μας». Ο Τραμπ «αισθάνεται ότι η αναγνώριση δεν θα προσφέρει τίποτα στην απελευθέρωση των ομήρων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή στη Γάζα», είπε η Λέβιτ. «Δεν κάνει τίποτα για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση και να φέρει τη λήξη του πολέμου» πρόσθεσε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την άλλη χαρακτήρισε ήδη τις αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης την Κυριακή, από τη Βρετανία, την Πορτογαλία, την Αυστραλία και τον Καναδά ως «παραλογισμό» και «ανταμοιβή για την τρομοκρατία», ενώ ο πρόεδρος του Ισραήλ δήλωσε ότι η απόφαση αυτή θα ενθαρρύνει «τις δυνάμεις του σκότους». Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης χρησιμοποίησαν παρόμοια γλώσσα. Ο Γιαΐρ Λαπίντ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος. περιέγραψε «διπλωματική καταστροφή, κακή κίνηση και ανταμοιβή για την τρομοκρατία» την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν θα επηρεάσει ούτε κατά ένα εκατοστό τη χάραξη πολιτικής», δήλωσε ο Γιαάκοφ Αμιντρόρ, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Νετανιάχου και αναλυτής στο Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ιερουσαλήμ, ένα συντηρητικό think tank.