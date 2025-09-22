Την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ αποφάσισε η Disney.

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει. Αυτό ανακοίνωσε η Disney κάνοντας πίσω στην αρχική της απόφαση. Ειδικότερα, το «Jimmy Kimmel Live» στο ABC, επιστρέφει στις οθόνες από την Τρίτη με την Disney να σημειώνει: «Την περασμένη Τετάρτη, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Πήραμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα και σκληρά. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη».

«Φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς», είχε τονίσει ο Κίμελ στον αέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Το απόσπασμα περιελάμβανε επιπλέον σχόλια για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων σταρ του Χόλιγουντ κατά της Disney

Νωρίτερα, περισσότεροι από 400 αστέρες του Χόλιγουντ υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) καταδικάζοντας την επ' αόριστον αναστολή στου σόου του Τζίμι Κίμελ από την Disney, μετά από πίεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε πέντε ημέρες αφότου η Disney «έκοψε» την βραδινή εκπομπή λόγω των σχολίων του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για σχόλια που έκανε μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, καλεί όλους τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να εκφράζονται ελεύθερα. Στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προσπάθειες άσκησης πίεσης σε καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και άλλους με αντίποινα για τον λόγο τους, «χτυπούν την καρδιά του τι σημαίνει να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα».

Μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής περιλαμβάνονται οι Μέριλ Στριπ, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Τζένιφερ Άνιστον, Τομ Χανκσ, Τζέιν Φόντα, Σελένα Γκόμεζ, Ολίβια Ριντρίγκο, Νάταλι Πόρτμαν, Μάρτιν Σορ, Χοακίν Φίνιξ, Ρούνεϊ Μάρα, Μπεν Στίλερ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Μ¨αγκι Τζίλενχααλ, Μάικλ Κίτον και Τζούλια Λούις - Ντέιφους.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζίμι Κίμελ απομακρύνθηκε από τον τηλεοπτικό «αέρα» αφού η κυβέρνηση απείλησε μια ιδιωτική εταιρεία με αντίποινα, σηματοδοτώντας μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου στο έθνος μας», αναφέρει η επιστολή. «Σε μια προσπάθεια να φιμώσει τους επικριτές της, η κυβέρνησή μας κατέφυγε στην απειλή των μέσων διαβίωσης, δημοσιογράφων, παρουσιαστών talk show, καλλιτεχνών, δημιουργών. Αυτό αντιβαίνει στις αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε το έθνος μας και στις οποίες εγγυάται το Σύνταγμά μας» συνεχίζει η επιστολή.