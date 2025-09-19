Επικοινωνία του Μακρόν με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαχμούντ Αμπάς και ο Γάλλος ηγέτης επανέλαβε την πρόθεσή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τη Δευτέρα.

«Δεδομένης της εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης στη Γάζα και στα παλαιστινιακά εδάφη, επανέλαβα στον πρόεδρο Αμπάς την πρόθεσή μου να αναγνωρίσω το κράτος της Παλαιστίνης τη Δευτέρα, στη Νέα Υόρκη», ανέφερε σε ανάρτηση ο Γάλλος πρόεδρος.

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι κομμάτι «ενός συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου για την περιοχή, με στόχο να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τόσο των Ισραηλινών, όσο και των Παλαιστινίων, για ασφάλεια και ειρήνη», υπογράμμισε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι επανέλαβε τις απαιτήσεις που υπάρχουν από την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Μαχμούντ Αμπάς «επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητά του να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την ανανέωση της παλαιστινιακής διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τη σταθεροποίηση ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους». Η Γαλλία «θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό» των παλαιστινιακών αρχών σε αυτή την πορεία.

«Θα διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν», για την ασφάλεια και τη σταθερότητα όλης της περιοχής, κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/1969111446727639323}