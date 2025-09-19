Καθώς η Γαλλία ετοιμάζεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος τη Δευτέρα, ορισμένοι δήμαρχοι ζήτησαν την ανάρτηση της παλαιστινιακής σημαίας στα δημαρχεία, αλλά το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας τους το απαγόρευσε.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έδωσε εντολή στους νομάρχες ανά τη χώρα να μην επιτρέψουν την ανάρτηση παλαιστινιακών σημαιών σε δημαρχεία και άλλα δημόσια κτίρια την επόμενη εβδομάδα, όταν το Παρίσι πρόκειται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

«Η αρχή της ουδετερότητας στις δημόσιες υπηρεσίες απαγορεύει τέτοιες κινήσεις», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε σχετικό έγγραφο που εστάλη στους τοπικούς νομάρχες και το οποίο είδε το AFP.

Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο όποιος δήμαρχος υψώσει τελικά την παλαιστινιακή σημαία, θα παραπεμφθεί στα δικαστήρια.

Τη Δευτέρα, η Γαλλία πρόκειται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη Le Monde, αρκετοί Γάλλοι δήμαρχοι είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να αναρτήσουν την παλαιστινιακή σημαία στα δημαρχεία τους.

Η προειδοποίηση από το υπουργείο Εσωτερικών ήρθε μετά την έκκληση του ηγέτη των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, να υψωθεί η παλαιστινιακή σημαία στα δημαρχεία τη Δευτέρα, όταν οι Εβραίοι θα γιορτάζουν την Ρος Ασανά, την εβραϊκή Πρωτοχρονιά.

Ωστόσο, το υπουργείο ανέφερε ότι μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με «λήψη θέσης σε μια διεθνή σύγκρουση».

«Είναι επομένως σκόπιμο», ανέφεραν οι οδηγίες του υπουργείου, «να ζητηθεί από τους δημάρχους που επιδεικνύουν τέτοιες σημαίες στα δημόσια κτίριά τους να σταματήσουν να το κάνουν και, σε περίπτωση άρνησης ή μη συμμόρφωσης, να παραπεμφθούν σε διοικητικά δικαστήρια».

Το Ισραήλ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να σταματήσει την στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, όπου έχει προκληθεί ανθρωπιστική κρίση και να επαναπατρίσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται εκεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει κατηγορήσει τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουάλ Μακρόν, ότι στέκεται στο πλευρό της Χαμάς.

Μακρόν: Η επίθεση στη Γάζα καταστρέφει τελείως την αξιοπιστία του Ισραήλ

Ο Μακρόν σε συνέντευξή του χθες Πέμπτη στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 τόνισε η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα απομονώσει τη Χαμάς, ενώ καταδίκασε με έντονο τρόπο για ακόμη μια φορά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η οποία «καταστρέφει τελείως την αξιοπιστία» του Ισραήλ.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι απλά η απόφαση να επισημάνουμε τη νόμιμη προοπτική του παλαιστινιακού λαού, και ότι αυτό που υφίσταται σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Channel 12.

Μίλησε για τον σκοπό του σχεδίου του, το οποίο θα συνοδεύσει την επίσημη ανακοίνωσή του τη Δευτέρα στον ΟΗΕ, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια «διαδικασία» που αποσκοπεί στο να «ενεργοποιήσει μια σειρά από νέες συμπεριφορές και νέες δεσμεύσεις». Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήδη υιοθέτησε αυτό το σχέδιο με ευρεία πλειοψηφία, γεγονός που αποκλείει σαφώς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από οποιαδήποτε μελλοντική διακυβέρνηση.

«Επομένως, η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος για να απομονωθεί η Χαμάς», η οποία δεν θέλει μια λύση δύο κρατών, αλλά θέλει να "σας καταστρέψει», εξήγησε στην ισραηλινή τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η απόφαση του οποίου δέχεται έντονες επικρίσεις από τις ισραηλινές αρχές «η προσέγγιση της κυβέρνησής σας, μερικών υπουργών κυρίως, είναι να καταστρέψει την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών».

«Υπήρχε επιτακτική ανάγκη» ιδιαίτερα λόγω των απειλών προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, «ήταν η τελευταία ευκαιρία προτού η πρόταση της λύσης των δύο κρατών καταστεί εντελώς αδύνατη», τόνισε.

Αρκετοί άλλοι ηγέτες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από Le Monde