Από τους πυροβολισμούς πέρυσι στη Νέα Ορλεάνη, ως την πυρκαγιά με τους 66 νεκρούς στην Ταϊλάνδη το 2009, τα τελευταία 25 χρόνια έχουν σημειωθεί τραγωδίες στους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την Πρωτοχρονιά δυστυχώς δεν είναι η μοναδική. Τα τελευταία 25 χρόνια επιθέσεις, ποδοπάτημα, πυρκαγιές και άλλα δεινά έχουν αμαυρώσει τους εορτασμούς για την αλλαγή του χρόνου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο κατέγραψε τις σημαντικότερες τραγωδίες που έχουν σημειωθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και υπενθυμίζει πώς η χαρά έγινε εθνική θλίψη.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2025 στη Νέα Ορλεάνη

Ένας 42χρονος Αμερικανός πρώην στρατιώτης, ο Σαμσούντ - Ντιν Τζαμπάρ, οδήγησε το φορτηγάκι του πάνω σε ένα πλήθος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην καρδιά της Νέας Ορλεάνης, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 30. Αργότερα σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στη Γαλλική Συνοικία.. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης σε πολλά του βίντεο είχε διατυπώσει την υποστήριξή του στο Ισλαμικό Κράτος.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2017 στην Κωνσταντινούπολη

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 27 μη Τούρκοι υπήκοοι, σκοτώθηκαν και σχεδόν 80 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στο Reina, ένα πολυτελές νυχτερινό κέντρο στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ο δράστης, οπλισμένος με τουφέκι, πυροβολούσε τυφλά προς το πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά πριν τραπεί σε φυγή. Σε ανακοίνωσή του, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Ένας Ουζμπέκος, ο Αμπντουλκαντίρ Μασαρίποφ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2020 για την τραγωδία.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2004 στην Ινδονησία

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας κατά τη διάρκεια συναυλίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2004 σε πόλη στην ινδονησιακή επαρχία Άτσεχ. Οι αρχές κατηγόρησαν για την επίθεση στους αντάρτες του Κινήματος Ελεύθερο Άτσεχ (GAM), αυτονομιστές που τότε ήταν στόχος επίθεσης του ινδονησιακού στρατού.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2023 στην Ουγκάντα

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ποδοπατήθηκαν στην Ουγκάντα. Τα θύματα, κυρίως ηλικίας 10 έως 20 ετών, ήταν ανάμεσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένα στενό πέρασμα για να παρακολουθήσουν πυροτεχνήματα έξω από το εμπορικό κέντρο Freedom City στα νότια της πρωτεύουσας, Καμπάλα. Οι διοργανωτές είχαν αποκλείσει τις περισσότερες εισόδους για να εμποδίσουν όσους δεν είχαν πληρώσει να μπουν.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2015 στην Κίνα

Λίγα πριν από τα μεσάνυχτα, στο Μπουντ, μια τουριστική λεωφόρο στη Σαγκάη, η προσέλευση όλου και περισσότερου κόσμου στην ήδη συνωστισμένη περιοχή προκάλεσε πανικό. Κόσμος ποδοπατήθηκε και ακολούθησαν σκηνές τραγωδίας με 36 νεκρούς και 49 τραυματίες.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2013 στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Αγκόλα

Εξήντα τρία άτομα, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν τη στιγμή που ένα τεράστιο πλήθος θεατών έφευγε από την διοικητική περιοχή Πλατό στο Αμπιτζάν αφού παρακολούθησε τα πυροτεχνήματα.

Την ίδια παραμονή Πρωτοχρονιάς, τουλάχιστον 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν σε ανίστοιχο περιστατικό στην είσοδο ενός σταδίου στην πρωτεύουσα Λουάντα, όπου τελούνταν μια αγρυπνία προσευχής για την Πρωτοχρονιά.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2001 στην Ολλανδία

Εθνική τραγωδία σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2001 στην Ολλανδία όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε καφέ. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 268 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα καφέ στο Βόλενταμ, βόρεια του Άμστερνταμ. Λίγο μετά την έλευση του 2001, άναψαν βεγγαλικά στο καφέ «Μικρός Παράδεισος» αλλά οι σπίθες πετάχτηκαν στα κλαδιά από έλατο που κρεμόταν στην κορυφή ως χριστουγεννιάτικα στολίδια. Η σύντομη αλλά ισχυρή πυρκαγιά προκάλεσε πανικό, με τους ανθρώπους να σπρώχνονται και να ποδοπατούνται καθώς έτρεχαν προς τις λίγες και κακώς φωτισμένες εξόδους κινδύνου.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2009 στην Ταϊλάνδη

Μία πυρκαγιά κατέστρεψε το νυχτερινό κέντρο Santika σε περιοχή της Μπανγκόκ, σκοτώνοντας 66 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερους από 200. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια παράστασης του ροκ συγκροτήματος Burn.

Με πληροφορίες του AFP/ΑΠΕ