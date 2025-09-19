Νέος συναγερμός στην Πολωνία από τη χαμηλή διέλευση ρωσικών μαχητικών πάνω από την πλατφόρμα στη Βαλτική.

Μετά τον συναγερμό με την εισβολή ρωσικών μαχητικών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, στο «κόκκινο» τέθηκαν οι αρχές της Πολωνίας στη Βαλτική.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η Πολωνία καταγγέλλει ότι ρωσικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, παραβιάζοντας τη ζώνη ασφαλείας.

Ειδικότερα, η Συνοριακή Δύναμη της Πολωνίας ανέφερε ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, πραγματοποιώντας χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα.

«Οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις και άλλες αρχές έχουν ενημερωθεί», ανέφεραν οι αρχές.

{https://x.com/Straz_Graniczna/status/1969080427445907624}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόκληση και πάνω από την Εσθονία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Mig-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο του κράτους χωρίς άδεια, πάνω από τον φινλανδικό κόλπο και έμειναν για συνολικά 12 λεπτά.

Αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που η Ρωσία παραβιάζει τον εναέριο χώρο κράτους- μέλους του ΝΑΤΟ. Προηγήθηκαν οι παραβιάσεις με drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Αμέσως το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στην Εσθονία, προκειμένου να του επιδώσει διάβημα διαμαρτυρίας για την παραβίαση του εναέριου χώρου.

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε τα ρωσικά μαχητικά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της συμμαχίας, Άλισον Χαρτ. «Είναι άλλο ένα παράδειγμα της ριψοκίνδυνης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να απαντήσει», συμπλήρωσε σε ανάρτηση.

{https://x.com/NATOpress/status/1969056983413080540}

ΥΠΕΞ Εσθονίας: Πρωτοφανώς θρασεία εισβολή

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάρκους Τσάκνα, έκανε λόγο για πρωτοφανώς θρασεία εισβολή και αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας, η οποία πρέπει να απαντηθεί με άσκηση περισσότερης πίεσης στη Μόσχα.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που από μόνο του είναι απαράδεκτο. Αλλά η σημερινή η εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά τα αεροσκάφη που μπήκαν στον εναέριο χώρο μας, είναι πρωτοφανώς θρασεία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας.

«Το γεγονός ότι η Ρωσία δοκιμάζει ολοένα πιο εκτεταμένα τα όρια και η αυξανόμενη επιθετικότητά της πρέπει να απαντηθεί με άμεση αύξηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», υπογράμμισε ο Μάρκους Τσάκνα.

Φον ντερ Λάιεν: Κλιμακώνονται οι απειλές, το ίδιο θα συμβεί με την πίεσή μας

«Θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, ενώ θα επενδύουμε σε μια ισχυρότερη αριστερή πτέρυγα», τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

«Όσο κλιμακώνονται οι απειλές, το ίδιο θα συμβαίνει με την πίεσή μας», υπογραμμίζει και καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας απέναντι στην τελευταία παραβίαση του εναέριου χώρου μας από τη Ρωσία.

Θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, ενώ θα επενδύουμε σε μια ισχυρότερη αριστερή πτέρυγα.

Καθώς κλιμακώνονται οι απειλές, το ίδιο θα συμβεί με την πίεσή μας. Καλώ τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων».

{https://x.com/vonderleyen/status/1969058467374919902}

Κάλας: Εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση, ο Πούτιν μας δοκιμάζει

Εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση χαρακτήρισε η Κάγια Κάλας την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τα ρωσικά αεροσκάφη.

«Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία», προειδοποίησε και σημείωσε πως πρόκειται για την τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε μερικές ημέρες, η οποία κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

{https://x.com/kajakallas/status/1969052214728511976}