Η φον ντερ Λάιεν καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση, τονίζει η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας.

«Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας, δεν πρέπει να δείξουμε να δείξουμε αδυναμία», προειδοποιεί. Πρόκειται για την τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ τις τελευταίες ημέρες και «κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», συμπληρώνει η Κάλας.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις χώρες- μέλη, για την ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους, επισημαίνει ακόμα σε ανάρτησή της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Mig-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο του κράτους χωρίς άδεια - πάνω από τον φινλανδικό κόλπο. Έμειναν για 12 λεπτά στον εσθονικό εναέριο χώρο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάρκους Τσάκνα, έκανε λόγο για πρωτοφανώς θρασεία εισβολή και αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας, η οποία πρέπει να απαντηθεί με άσκηση περισσότερης πίεσης στη Μόσχα.

Φον ντερ Λάιεν: Κλιμακώνονται οι απειλές, το ίδιο θα συμβεί με την πίεσή μας

«Θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, ενώ θα επενδύουμε σε μια ισχυρότερη αριστερή πτέρυγα», τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

«Όσο κλιμακώνονται οι απειλές, το ίδιο θα συμβαίνει με την πίεσή μας», υπογραμμίζει και καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας απέναντι στην τελευταία παραβίαση του εναέριου χώρου μας από τη Ρωσία.

Καθώς κλιμακώνονται οι απειλές, το ίδιο θα συμβεί με την πίεσή μας. Καλώ τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων».

