Το ΥΠΕΞ προκαλεί με ανάρτησή του, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας.

Για «αβάσιμες και αλαζονικές δηλώσεις των ελληνικών Αρχών» κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με σχετική ανάρτησή του, την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Μεταξύ άλλων, καλεί τις ελληνικές Αρχές «να αποφύγουν την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών κινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Απορρίπτουμε τις ανυπόστατες και εξοργιστικές δηλώσεις των ελληνικών αρχών με πρόσχημα τη λεγόμενη επέτειο των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο που η Ελλάδα συμμετείχε σε προσπάθειες εισβολής και κατοχής της Ανατολίας».

Συνεχίζει: «Τέτοιου είδους σχόλια έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες για την προώθηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

«Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από το να ενεργούν με εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από την ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η προκλητική ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ φαίνεται να έρχεται ως απάντηση σε σχετική ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Γενοκτονία των Μικρασιατών Ελλήνων.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι: «Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους.

Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, «όπου την αγγίξεις, πονεί», και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε και αυτήν την ανασκόπηση. Ανανεώνουμε για την επόμενη Κυριακή. Καλή σας ημέρα!».

