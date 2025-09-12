Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Aνακαλείται σοκολάτα Dubai Τουρκίας με εντεροβακτήρια

Aνακαλείται σοκολάτα Dubai Τουρκίας με εντεροβακτήρια Φωτογραφία: AP Photo Daniel Niemann
H απόφαση ανάκλησης αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ωστόσο την Ελλάδα να συγκαταλέγεται προς το παρόν σε αυτές.

Ανακαλείται από τις ευρωπαϊκές αγορές ακατάλληλη σοκολάτα Dubai τουρκικής προέλευσης καθώς υγειονομικός έλεγχος έδειξε ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε εντεροβακτήρια, ανιχνεύθηκε Escherichia coli καθώς και μη δηλωμένο το χρωστικό ταρτραζίνη (E 102).

Ειδικότερα σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης που δημοσιεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), η ανάκληση αφορά την σοκολάτα Dubai τουρκικής προέλευσης HABO. Ο έλεγχος ασφαλείας που ανέδειξε τον υγειονομικό κίνδυνο έγινε από τις Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων της Δανίας που ενημέρωσε ότι στο επίμαχο προϊόν εντοπίστηκε η παρουσία του βακτηρίου E. coli.

H απόφαση ανάκλησης αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ωστόσο την Ελλάδα να συγκαταλέγεται προς το παρόν σε αυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακαλείται τροπικό φρούτο γεμάτο φυτοφάρμακα - «Καμπανάκι» και στην Ελλάδα

Ανακαλείται τροπικό φρούτο γεμάτο φυτοφάρμακα - «Καμπανάκι» και στην Ελλάδα

Διεθνή
Ανακαλείται σοκολάτα Dubai με αφλατοξίνες - Πωλείται στην Ευρώπη

Ανακαλείται σοκολάτα Dubai με αφλατοξίνες - Πωλείται στην Ευρώπη

Διεθνή
Ανακαλείται σοκολάτα Dubai, πωλείται στην Ευρώπη

Ανακαλείται σοκολάτα Dubai, πωλείται στην Ευρώπη

Διεθνή

Αυτή είναι η σοκολάτα Τουρκίας που ανακαλείται

sokolata dubai 129 1c991

Σοκολάτα Dubai με φιστίκια

Μάρκα: HABO

Καθαρό βάρος: 190 g

Ημερομηνία λήξης: 20.11.2025

Αριθμός EAN: 8 697416 413634

Αριθμός παρτίδας: TETT:20.11.2024/20.11.2025

Στο προϊόν ανιχνεύθηκε E. coli.

E coli: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπισή του

Tο κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli) είναι ένα Gram (-) ραβδόμορφο βακτήριο που ανήκει στην οικογένεια των Εντεροβακτηριοειδών, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Τα συμπτώματα της λοίμωξης από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο ποικίλουν ανάλογα με το άτομο που νοσεί και συνήθως περιλαμβάνουν κοιλιακές κράμπες, απότομη έναρξη υδαρούς διάρροιας (συχνά αιμορραγικής) και εμέτους. Κάποιες φορές, η διάρροια είναι μη αιμορραγική ή δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Εάν εμφανιστεί πυρετός, συνήθως δεν είναι πολύ υψηλός (μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 38,5°C).

Περίπου 5-10% των ατόμων που διαγιγνώσκονται με λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (κυρίως τα παιδιά κάτω των 5 ετών και οι ηλικιωμένοι) αναπτύσσουν μια επιπλοκή, που είναι γνωστή ως ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (hemolytic uremic syndrome, HUS). Κάποια από τα συμπτώματα που υποδεικνύουν ότι κάποιος αναπτύσσει το σύνδρομο είναι η μειωμένη ούρηση, η κόπωση και η ωχρή όψη του προσώπου. Τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο πρέπει να εισάγονται για νοσηλεία γιατί κινδυνεύουν να αναπτύξουν νεφρική ανεπάρκεια και άλλα σημαντικά προβλήματα. Τα περισσότερα άτομα που εμφανίζουν το σύνδρομο αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες, παρόλα αυτά δεν αποκλείεται ο κίνδυνος για κάποιους να υποστούν μόνιμες βλάβες ή και να πεθάνουν.

Το βακτήριο μπορεί να μεταδοθεί:

με κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου ή νερού. Συνήθως το μολυσμένο τρόφιμο είναι ωμό ή ατελώς μαγειρεμένο κρέας, φρούτα ή λαχανικά και διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως μη παστεριωμένο φρέσκο γάλα, μαλακά τυριά και γιαούρτι. Ένα τρόφιμο είναι δυνατόν να έχει μολυνθεί κατά την προετοιμασία του προς κατανάλωση από μολυσμένο άτομο που δεν έπλυνε καλά τα χέρια του μετά τη χρήση τουαλέτας.

μέσω της επαφής με βοοειδή ή τα περιττώματα τους. Τα βοοειδή, αλλά και άλλα ζώα όπως τα πτηνά και οι χοίροι, μπορεί να φέρουν το βακτήριο χωρίς να νοσούν.

μέσω της κατάποσης μολυσμένου νερού από θάλασσες, λίμνες, πισίνες κλπ. Δυνητικά μολυσμένες θεωρούνται και επιφάνειες σε μέρη όπου φυλάσσονται ζώα, όπως οι ζωολογικοί κήποι.
από άνθρωπο σε άνθρωπο, η μετάδοση γίνεται μέσω της άμεσης επαφής με τα κόπρανα μολυσμένου ατόμου. Χώροι όπου ο κίνδυνος θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένος είναι οι παιδικοί σταθμοί και οι οίκοι ευγηρίας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

EuroBasket 2025: Ο ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος»

EuroBasket 2025: Ο ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος»

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Ενα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό η Ελλάδα - Σε ποιο κανάλι θα δείτε τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία

Eurobasket 2025: Ενα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό η Ελλάδα - Σε ποιο κανάλι θα δείτε τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία

Αθλητισμός
Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Υγεία
Η απάντηση της Ελλάδας στο αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στο SAFE

Η απάντηση της Ελλάδας στο αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στο SAFE

Πολιτική

NETWORK

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

ienergeia.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ienergeia.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

healthstat.gr
Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

healthstat.gr
Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

healthstat.gr
Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

healthstat.gr