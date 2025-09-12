Aνακαλείται σοκολάτα Dubai Τουρκίας με εντεροβακτήρια

H απόφαση ανάκλησης αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ωστόσο την Ελλάδα να συγκαταλέγεται προς το παρόν σε αυτές.

Ανακαλείται από τις ευρωπαϊκές αγορές ακατάλληλη σοκολάτα Dubai τουρκικής προέλευσης καθώς υγειονομικός έλεγχος έδειξε ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε εντεροβακτήρια, ανιχνεύθηκε Escherichia coli καθώς και μη δηλωμένο το χρωστικό ταρτραζίνη (E 102).

Ειδικότερα σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης που δημοσιεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), η ανάκληση αφορά την σοκολάτα Dubai τουρκικής προέλευσης HABO. Ο έλεγχος ασφαλείας που ανέδειξε τον υγειονομικό κίνδυνο έγινε από τις Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων της Δανίας που ενημέρωσε ότι στο επίμαχο προϊόν εντοπίστηκε η παρουσία του βακτηρίου E. coli.

H απόφαση ανάκλησης αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ωστόσο την Ελλάδα να συγκαταλέγεται προς το παρόν σε αυτές.

Αυτή είναι η σοκολάτα Τουρκίας που ανακαλείται

Σοκολάτα Dubai με φιστίκια

Μάρκα: HABO

Καθαρό βάρος: 190 g

Ημερομηνία λήξης: 20.11.2025

Αριθμός EAN: 8 697416 413634

Αριθμός παρτίδας: TETT:20.11.2024/20.11.2025

Στο προϊόν ανιχνεύθηκε E. coli.

E coli: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπισή του

Tο κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli) είναι ένα Gram (-) ραβδόμορφο βακτήριο που ανήκει στην οικογένεια των Εντεροβακτηριοειδών, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Τα συμπτώματα της λοίμωξης από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο ποικίλουν ανάλογα με το άτομο που νοσεί και συνήθως περιλαμβάνουν κοιλιακές κράμπες, απότομη έναρξη υδαρούς διάρροιας (συχνά αιμορραγικής) και εμέτους. Κάποιες φορές, η διάρροια είναι μη αιμορραγική ή δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Εάν εμφανιστεί πυρετός, συνήθως δεν είναι πολύ υψηλός (μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 38,5°C).

Περίπου 5-10% των ατόμων που διαγιγνώσκονται με λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (κυρίως τα παιδιά κάτω των 5 ετών και οι ηλικιωμένοι) αναπτύσσουν μια επιπλοκή, που είναι γνωστή ως ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (hemolytic uremic syndrome, HUS). Κάποια από τα συμπτώματα που υποδεικνύουν ότι κάποιος αναπτύσσει το σύνδρομο είναι η μειωμένη ούρηση, η κόπωση και η ωχρή όψη του προσώπου. Τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο πρέπει να εισάγονται για νοσηλεία γιατί κινδυνεύουν να αναπτύξουν νεφρική ανεπάρκεια και άλλα σημαντικά προβλήματα. Τα περισσότερα άτομα που εμφανίζουν το σύνδρομο αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες, παρόλα αυτά δεν αποκλείεται ο κίνδυνος για κάποιους να υποστούν μόνιμες βλάβες ή και να πεθάνουν.

Το βακτήριο μπορεί να μεταδοθεί:

με κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου ή νερού. Συνήθως το μολυσμένο τρόφιμο είναι ωμό ή ατελώς μαγειρεμένο κρέας, φρούτα ή λαχανικά και διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως μη παστεριωμένο φρέσκο γάλα, μαλακά τυριά και γιαούρτι. Ένα τρόφιμο είναι δυνατόν να έχει μολυνθεί κατά την προετοιμασία του προς κατανάλωση από μολυσμένο άτομο που δεν έπλυνε καλά τα χέρια του μετά τη χρήση τουαλέτας.

μέσω της επαφής με βοοειδή ή τα περιττώματα τους. Τα βοοειδή, αλλά και άλλα ζώα όπως τα πτηνά και οι χοίροι, μπορεί να φέρουν το βακτήριο χωρίς να νοσούν.

μέσω της κατάποσης μολυσμένου νερού από θάλασσες, λίμνες, πισίνες κλπ. Δυνητικά μολυσμένες θεωρούνται και επιφάνειες σε μέρη όπου φυλάσσονται ζώα, όπως οι ζωολογικοί κήποι.

από άνθρωπο σε άνθρωπο, η μετάδοση γίνεται μέσω της άμεσης επαφής με τα κόπρανα μολυσμένου ατόμου. Χώροι όπου ο κίνδυνος θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένος είναι οι παιδικοί σταθμοί και οι οίκοι ευγηρίας.