Δυνατοί κρότοι εκρήξεων ακούστηκαν γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας στο Καράκας, με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Σε δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο το πρωί, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε ότι «αποκηρύσσει και καταγγέλλει στη διεθνή κοινότητα την πολύ σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στην πόλη του Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και Λα Γκουάιρα.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αμυνθεί ενάντια στις προφανείς επιθέσεις και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος. «Ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», ανέφερε η δήλωση της κυβέρνησης, προσθέτοντας ένα αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Με εντολή Τραμπ η επίθεση

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Ο αμερικανός πρόδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει στόλο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Παράλληλα, έχει επιβάλει διευρυμένες κυρώσεις στη Βενεζουέλα, έχει αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ εξαπολύει δεκάδες επιθέσεις σε πλοία που υποστηρίζει ότι εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα.