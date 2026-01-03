Η Ελληνική Λύση διευκόλυνε την κυβέρνηση με την ΑΔΑΕ και τον Χρήστο Ράμμο.

Έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ στα όσα καταλογίζει στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου για τη διευκόλυνσή τους στην κυβέρνηση για να καλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Με τη δική τους ψήφο πέρασε η αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ που επέτρεψε στο Μαξίμου να ξεφύγει από την έρευνα και να απαλλαγεί από το Χρήστο Ράμμο. (Βέβαια ούτε η έρευνα τελείωσε, ούτε ο Χρήστος Ράμμος «νικήθηκε»- η παρουσία του και μετά την προεδρία της Αρχής είναι κόσμημα για μια χώρα που οι θεσμοί της περνούν σοβαρή κρίση και αμφισβητούνται πλήρως από την κυβερνητική εξουσία).

Οι δε πληροφορίες επιμένουν πως επιδιώκεται η Ελληνική Λύση να είναι αυτή που θα δώσει «χείρα βοηθείας» στο Μαξίμου εφόσον δεν επιτευχθεί συναίνεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ...

Β. Σκ.