Η Ελληνική Λύση είναι δεύτερο κόμμα σε πολλές περιοχές της Β. Ελλάδας, ανεβαίνει και στην Αττική!

Για την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης, πάντως, υπάρχουν και άλλοι λόγοι.

Το κόμμα του Βελόπουλου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο σε αρκετούς νομούς της Βορείου Ελλάδας (σε ορισμένους μάλιστα όπως πχ στην Πέλλα) «χτυπάει» και την πρώτη θέση, ενώ ανεβαίνει και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Νοτίου Ελλάδας.

Αν αυτό συνεχιστεί πάντως η συγκεκριμένη τάση -και στην περίπτωση που δεν δημιουργούνταν νέα κόμματα από αυτά που σχεδιάζονται από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού- η Ελληνική Λύση σύμφωνα με ορισμένους δημοσκόπους θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση στις εκλογές!

Δεν (θέλουμε να) το πιστεύουμε, αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως θα μπορούσε να συμβεί!

Β. Σκ.