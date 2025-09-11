Games
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος για δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βαθύτατη πληγή στην ψυχή της Αμερικής

Φωτογραφία: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
«Να αγωνιστούμε για μια ενωμένη Αμερική, όπου οι διαφορετικές απόψεις θα εκφράζονται χωρίς φόβο», τόνισε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Εάν επιτρέψουμε την κανονικοποίηση της πολιτικής βίας, θα διακινδυνεύσουμε την ίδια την ουσία της δημοκρατίας μας, προειδοποίησε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, σε δήλωσή του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Δολοφονήθηκε στην ακμή της ζωής του, αφήνοντας πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Έρικα και δύο μικρά παιδιά. Η απώλειά τους είναι ανυπολόγιστη και η θλίψη τους πρέπει να είναι θλίψη όλων μας. Σήμερα, η Αμερική υποφέρει με την οικογένεια του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Κύριος να προσφέρει την παρηγορία Του, να αγκαλιάσει τη σύζυγο και τα παιδιά τους με το έλεός Του και να τους δώσει δύναμη αυτή την τόσο τραγική στιγμή», δήλωσε αρχικά για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή, σε ομιλία στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πράξη βίας για το έθνος μας, υπογράμμισε ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. «Το να καταφεύγει ο οποιοσδήποτε στη δειλία μιας σφαίρας αντί να προσφεύγει στη δύναμη του λόγου, αποτυπώνει μια βαθύτατη πληγή στην ίδια την ψυχή της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διεθνή

«Εάν επιτρέψουμε την κανονικοποίηση της πολιτικής βίας δεν θα διακινδυνεύσουμε μόνο ανθρώπινες ζωές, αλλά την ίδια την ουσία και την υφή της δημοκρατίας μας. Πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε για μια ενωμένη Αμερική, όπου οι διαφορετικές απόψεις θα εκφράζονται χωρίς φόβο και όπου κάθε ανθρώπινη ζωή θα λογίζεται ιερή. Μόνο με αυτό το πνεύμα θα επουλώσουμε και θα θεραπεύσουμε την πληγή που άνοιξε και θα επιστρέψουμε στην οδό της ειρήνης», κατέληξε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

