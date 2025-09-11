Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ύποπτος που αναζητά το FBI (Εικόνες)

Στη δημοσιότητα φωτογραφίες ατόμου που αναζητά το FBI για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που αναζητά για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι ανάρτησε στα social media δύο φωτογραφίες ενός άνδρα, που τον χαρακτηρίζει ως «άνθρωπο ενδιαφέροντος» στην υπόθεση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Στις δύο φωτογραφίες, ο άνδρας φορά γυαλιά ηλίου, καπέλο, μακρυμάνικη μαύρη μπλούζα και τζιν παντελόνι. Το FBI ζητά τη βοήθεια των πολιτών για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου.

{https://x.com/FBISaltLakeCity/status/1966169520403525760}

Οι κινήσεις του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

Νωρίτερα, το FBI ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε το όπλο με το οποίο ο δράσης δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ, ενώ κατέγραψαν και τις κινήσεις του αμέσως μετά.

«Κινήθηκε στην άλλη πλευρά του κτιρίου, πήδηξε από αυτό και και διέφυγε από την πανεπιστημιούπολη, μπαίνοντας σε μία γειτονιά», δήλωσε ο Μπο Μέισον, επίτροπος της υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα.

«Έχουμε καλό βιντεοληπτικό υλικό του ατόμου», επεσήμανε και σημείωσε ότι ο δράστης φαίνεται να είναι σε φοιτητική ηλικία. Όσο για το όπλο, βρέθηκε σε δασώδη περιοχή στην οποία διέφυγε ο δολοφόνος.