Κοντά στον δολοφόνο του Κερκ το FBI: «Έχουμε βίντεό του, εντοπίσαμε το όπλο του»

Ένα βήμα πριν την σύλληψη του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ είναι το FBI καθώς πριν από λίγο δήλωσε πως έχει στην κατοχή τόσο το όπλο της δολοφονίας όσο και βίντεο με τον δράστη.

Οι αρχές βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, με αξιωματούχους του FBI να αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει το όπλο της επίθεσης και διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό που σχετίζεται με το περιστατικό.

Το FBI δημοσιοποίησε νεότερα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η οποία σημειώθηκε χθες, όταν ο συντηρητικός ακτιβιστής και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε νεκρός από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο ειδικός πράκτορας του FBI, Ρόμπερτ Μπόλς, και ο Επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπόου Μέισον, ανακοίνωσαν ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε έχει ανακτηθεί, ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τις κινήσεις του, αξιοποιώντας βίντεο που καταγράφουν τον ύποπτο. «Κινούμαστε στα ίχνη του», δήλωσαν, συμπληρώνοντας ότι ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, κοντά σε αυτήν των φοιτητών, γεγονός που του επέτρεψε να κινηθεί άνετα στον πανεπιστημιακό χώρο χωρίς να κινήσει υποψίες.

Όπως είπαν οι εκπρόσωποι του FBI, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την σύλληψη του δράστη.

Από τους πολίτες ζητήθηκε να στείλουν στις αρχές οποιοδήποτε βίντεο διαθέτουν που μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες. «Δεν θα σταματήσουμε αν δεν τον εντοπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του FBI.