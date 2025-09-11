Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Γαλλία: Aνακαλείται αλεύρι με υψηλά ποσοστά καρκινογόνας ουσίας

Γαλλία: Aνακαλείται αλεύρι με υψηλά ποσοστά καρκινογόνας ουσίας Φωτογραφία: u_ozasl6z8zh from Pixabay
Συναγερμός και ανάκληση για αλεύρι με υψηλά ποσοστά καρκινόγονας ουσίας.

Ανακαλείται από τα καταστήματα και τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Γαλλία επικίνδυνο αλεύρι το οποίο κατόπιν ελέγχων εντοπίστηκε ότι έχει υψηλά ποσοστά σε αφλατοξίνες.

Η ειδοποίηση για την ανάκληση του επικίνδυνου αλευριού γνωστοποιήθηκε μέσα από δελτίο που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF) και το οποίο ενημερώνει ότι αποσύρεται το αλεύρι από φαγόπυρο T130 1kg της εταιρείας Biocoop. Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 3558630113005 180625 με ημερομηνία λήξης στις 18/06/2026.

Η ανάκληση υπαγορεύτηκε καθώς ανιχνεύτηκε ποσοστό αφλατοξινών υψηλότερο από τα επιτρεπόμενα όρια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ολλανδία: Ανακαλείται πασίγνωστο ρόφημα πρωτεΐνης

Ολλανδία: Ανακαλείται πασίγνωστο ρόφημα πρωτεΐνης

Διεθνή
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται κονσέρβα ψαριού

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται κονσέρβα ψαριού

Ελλάδα
Ανακαλείται σοκολάτα Dubai με αφλατοξίνες - Πωλείται στην Ευρώπη

Ανακαλείται σοκολάτα Dubai με αφλατοξίνες - Πωλείται στην Ευρώπη

Διεθνή

Αυτό είναι το αλεύρι που ανακαλείται με απόφαση των γαλλικών Αρχών Τροφίμων

anaklisi aleuro 119 3fdce

Συναγερμός για τις καρκινογόνες αφλατοξίνες

Οι αφλατοξίνες (aflatoxins) αποτελούν μια ομάδα από τις πιο τοξικές ουσίες που βρίσκονται στη φύση. Οι ισχυρότατα τοξικές και καρκινογόνες αφλατοξίνες παράγονται από μύκητες (μούχλα), που αναπτύσσονται κυρίως σε ξηρά φρούτα, ξηρούς καρπούς (ιδιαίτερα στα αράπικα φυστίκια και αμύγδαλα), μπαχαρικά, σιτηρά και σε τυριά, όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Επίσης μπορεί να εμφανισθούν στο γάλα ζώων που έχουν τραφεί με ζωοτροφές (καλαμπόκι κ.λπ.), στα οποία είχαν αναπτυχθεί μύκητες (ευρωτίαση, μούχλα) Η τοξικότητα της αφλατοξίνης μπορεί να οδηγήσει σε ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, σπασμούς και άλλα σημεία οξείας ηπατικής βλάβης. Η μακροχρόνια έκθεση οδηγεί επίσης σε διάφορες επιπλοκές όπως καθυστέρηση της ανάπτυξης, κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Aνακαλείται επικίνδυνη ζάχαρη - Συναγερμός και στην Ελλάδα

Aνακαλείται επικίνδυνη ζάχαρη - Συναγερμός και στην Ελλάδα

Διεθνή
Ανακαλούνται πιπεριές Αλβανίας γεμάτες φυτοφάρμακα

Ανακαλούνται πιπεριές Αλβανίας γεμάτες φυτοφάρμακα

Διεθνή
Ολλανδία: Ανακαλείται πασίγνωστο ρόφημα πρωτεΐνης

Ολλανδία: Ανακαλείται πασίγνωστο ρόφημα πρωτεΐνης

Διεθνή
Διάβασε την ετικέτα: Τα συστατικά των τροφίμων που συνδέονται με πρόωρο θάνατο

Διάβασε την ετικέτα: Τα συστατικά των τροφίμων που συνδέονται με πρόωρο θάνατο

Υγεία

NETWORK

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr
Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr