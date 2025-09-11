Γαλλία: Aνακαλείται αλεύρι με υψηλά ποσοστά καρκινογόνας ουσίας

Συναγερμός και ανάκληση για αλεύρι με υψηλά ποσοστά καρκινόγονας ουσίας.

Ανακαλείται από τα καταστήματα και τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Γαλλία επικίνδυνο αλεύρι το οποίο κατόπιν ελέγχων εντοπίστηκε ότι έχει υψηλά ποσοστά σε αφλατοξίνες.

Η ειδοποίηση για την ανάκληση του επικίνδυνου αλευριού γνωστοποιήθηκε μέσα από δελτίο που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF) και το οποίο ενημερώνει ότι αποσύρεται το αλεύρι από φαγόπυρο T130 1kg της εταιρείας Biocoop. Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 3558630113005 180625 με ημερομηνία λήξης στις 18/06/2026.

Η ανάκληση υπαγορεύτηκε καθώς ανιχνεύτηκε ποσοστό αφλατοξινών υψηλότερο από τα επιτρεπόμενα όρια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές.

Αυτό είναι το αλεύρι που ανακαλείται με απόφαση των γαλλικών Αρχών Τροφίμων

Συναγερμός για τις καρκινογόνες αφλατοξίνες

Οι αφλατοξίνες (aflatoxins) αποτελούν μια ομάδα από τις πιο τοξικές ουσίες που βρίσκονται στη φύση. Οι ισχυρότατα τοξικές και καρκινογόνες αφλατοξίνες παράγονται από μύκητες (μούχλα), που αναπτύσσονται κυρίως σε ξηρά φρούτα, ξηρούς καρπούς (ιδιαίτερα στα αράπικα φυστίκια και αμύγδαλα), μπαχαρικά, σιτηρά και σε τυριά, όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Επίσης μπορεί να εμφανισθούν στο γάλα ζώων που έχουν τραφεί με ζωοτροφές (καλαμπόκι κ.λπ.), στα οποία είχαν αναπτυχθεί μύκητες (ευρωτίαση, μούχλα) Η τοξικότητα της αφλατοξίνης μπορεί να οδηγήσει σε ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, σπασμούς και άλλα σημεία οξείας ηπατικής βλάβης. Η μακροχρόνια έκθεση οδηγεί επίσης σε διάφορες επιπλοκές όπως καθυστέρηση της ανάπτυξης, κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.