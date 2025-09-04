Games
Ολλανδία: Ανακαλείται πασίγνωστο ρόφημα πρωτεΐνης

Ολλανδία: Ανακαλείται πασίγνωστο ρόφημα πρωτεΐνης Φωτογραφία: Petra from Pixabay
Η ανάκληση αποφασίστηκε μετά από καταγγελίες καταναλωτών για απόκλιση στη γεύση και συμπτώματα ναυτίας.

Ανακαλείται με απόφαση των Ολλανδικών Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων φυτικό ρόφημα πρωτεΐνης σόγιας της Alpro λόγω περιστατικών ναυτίας.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF), το φυτικό ρόφημα σόγιας αποσύρεται από την αγορά έπειτα από αναφορές για ναυτία και εμετούς. Έχουν καταγραφεί δύο περιστατικά καταναλωτών με συμπτώματα ναυτίας και εμετού.

Η εταιρεία Danone Nutricia Nederland ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε ποιοτική απόκλιση σε μία παρτίδα του ροφήματος Alpro Soja Drink (συσκευασία 1 λίτρου, μακράς διάρκειας). Το προϊόν είχε ημερομηνία λήξης 27 Απριλίου 2026 και κωδικό παρτίδας BD2625 (παραγωγή μεταξύ 07:59 και 11:41 π.μ.). Παράχθηκε στο Βέλγιο, αλλά διανεμήθηκε στην Ολλανδία και πωλήθηκε στα καταστήματα Albert Heijn.

Η εταιρεία Alpro διευκρίνισε ότι οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν μόνο απόκλιση στη γεύση, ωστόσο σε λίγες περιπτώσεις αναφέρθηκαν συμπτώματα ναυτίας. Όπως επισημαίνει, δεν υπάρχει κίνδυνος για όσους έχουν ήδη καταναλώσει το προϊόν. «Λυπούμαστε για το περιστατικό και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Alpro.

Μετά από συνεννόηση με την Ολλανδική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA), η εταιρεία αποφάσισε την άμεση απόσυρση της παρτίδας από την αγορά. Η Alpro εξήγησε ότι το πρόβλημα προέκυψε επειδή η παρτίδα έμεινε στη δεξαμενή αποθήκευσης περισσότερο από το συνηθισμένο κατά την παραγωγή, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη έκθεση στον αέρα και αλλοίωση στη γεύση. Το ζήτημα έγινε αντιληπτό μόνο μετά τη διανομή του προϊόντος.

Αυτό είναι το ρόφημα που ανακαλείται

anaklisi alpro 12423

