Σχεδόν όλοι οι Γερμανοί πιλότοι παραδέχονται ότι... παίρνουν έναν υπνάκο εν ώρα πτήσης

Για μια «ανησυχητική πραγματικότητα» κάνει λόγο το συνδικάτο των πιλότων στη Γερμανία, επισημαίνοντας την έλλειψη προσωπικού και τα πιεστικά ωράρια εργασίας.

Ένα γερμανικό συνδικάτο πιλότων ανέφερε ότι ο ύπνος κατά τη διάρκεια των πτήσεων αποτελεί «ανησυχητική πραγματικότητα» για τα μέλη του και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την «αυξανόμενη κόπωση» στον τομέα.

Το συνδικάτο Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 900 πιλότους τις τελευταίες εβδομάδες και το 93% αυτών παραδέχτηκε ότι τους τελευταίους μήνες έχει κοιμηθεί κατά τη διάρκεια πτήσης.

Το συνδικάτο ανέφερε ότι το 12% κοιμάται σε κάθε πτήση, το 44% το κάνει τακτικά, το 33% περιστασιακά, το 3% μόνο μία φορά και το 7%... έχει χάσει το μέτρημα.

«Ο... υπνάκος έχει γίνει εδώ και καιρό κανόνας στα γερμανικά πιλοτήρια», δήλωσε η Katharina Dieseldorff, αντιπρόεδρος του συνδικάτου, το οποίο εκπροσωπεί 10.000 πιλότους και εκπαιδευόμενους.

«Ένα μόνιμα εξαντλημένο πλήρωμα πιλοτηρίου αποτελεί σημαντικό κίνδυνο», τονίζει.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι ελλείψεις προσωπικού και η «αυξανόμενη πίεση» έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας για τους πιλότους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με πληροφορίες από AFP, Guardian