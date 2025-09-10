Games
Καταπέλτης ο Αλ - Θάνι του Κατάρ για Νετανιάχου: Είμαστε προδομένοι - Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Καταπέλτης ο Αλ - Θάνι του Κατάρ για Νετανιάχου: Είμαστε προδομένοι - Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους
«Ο Νετανιάχου προσπαθεί να υπονομεύσει κάθε ελπίδα για σταθερότητα, κάθε ελπίδα για ειρήνη».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ- Θάνι, εξέφρασε την οργή του για την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα και κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι προσπαθεί να υπονομεύσει κάθε ελπίδα για ειρήνη, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Με το πλήγμα στην Ντόχα, εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς, ο Νετανιάχου σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους που κρατούνται ακόμα στη Γάζα, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του Κατάρ και χαρακτήρισε «τρομοκρατικό κράτος» το Ισραήλ.

«Δεν έχω λόγια να εκφράσω πόσο εξοργισμένοι είμαστε… αυτό είναι ένα τρομοκρατικό κράτος. Είμαστε προδομένοι», δήλωσε ο Αλ- Θάνι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN.

«Πιστεύω ότι αυτό που έκανε χθες ο Νετανιάχου σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους», τόνισε. Με την επίθεση στην ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «προσπαθεί να υπονομεύσει κάθε ελπίδα για σταθερότητα, κάθε ελπίδα για ειρήνη», συμπλήρωσε.

«Να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο Νετανιάχου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «πρέπει να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκείνος έχει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Έχει παραβεί κάθε νόμο, κάθε διεθνή νόμο», υπενθύμισε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Αυτή η δήλωση έρχεται ως απάντηση στη σημερινή προειδοποίηση του Νετανιάχου προς το Κατάρ. «Είτε θα απελάσετε τη Χαμάς, είτε να τους φέρετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Αλ- Θάνι δεν αποκάλυψε τη μοίρα του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ Αλ- Χάγια, μετά την επίθεση στην Ντόχα. Όταν ρωτήθηκε πού βρίσκεται, απάντησε: «Μέχρι στιγμής… δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση». Η Χαμάς έχει πει ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν, αλλά η διαπραγματευτική ομάδα επέζησε της επίθεσης.

Επίσης τόνισε πως είναι «δημοσίως γνωστές» οι συναντήσεις του με την ηγεσία της Χαμάς, στο πλαίσιο του ρόλου διαμεσολαβητή που έχει αναλάβει το Κατάρ. «Τα πάντα για τη συνάντηση είναι πολύ γνωστά στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πως αυτό θεωρείται υπόθαλψη της τρομοκρατίας», υπογράμμισε.

«Σπαταλούσε τον χρόνο μας τις τελευταίες εβδομάδες

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νετανιάχου «σπαταλούσε χρόνο» στις διαπραγματεύσεις για ειρήνη, επεσήμανε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

«Ξανασκέφτομαι ακόμα και όλη τη διαδικασία των τελευταίων εβδομάδων, ο Νετανιάχου απλά σπαταλούσε τον χρόνο μας. Δεν ήταν σοβαρός για τίποτα» δήλωσε και χαρακτήρισε «ανούσιες» τις τελευταίες συνομιλίες.

Το Κατάρ «επαναξιολογεί τα πάντα» αναφορικά με την εμπλοκή της χώρας σε όποιες μελλοντικές συνομιλίες για εκεχειρία, επεσήμανε. Γίνεται «πολύ λεπτομερής συζήτηση» με την αμερικανική κυβέρνηση για το πώς θα προχωρήσουν, πρόσθεσε.

«Θα υπάρξει απάντηση από την περιοχή. Γίνονται διαβουλεύσεις και συζητήσεις με εταίρους στην περιοχή για αυτή την απάντηση», είπε αναφορικά με την επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Συμπλήρωσε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στην Αραβο-ισλαμική Σύνοδο που θα γίνει στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες.

Το Κατάρ δεν θα ζητήσει από εταίρους να απαντήσουν με συγκεκριμένο τρόπο, σημείωσε. «Ελπίζουμε σε κάτι σημαντικό, που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει τον εκφοβισμό», πρόσθεσε.

