Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ματαρέλα για Πολωνία: Κίνδυνος να εισέλθουμε σε ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων

Ματαρέλα για Πολωνία: Κίνδυνος να εισέλθουμε σε ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων Φωτογραφία: AP Photo/Eraldo Peres
«Σοβαρότατο το συμβάν με τα drones στην Πολωνία, βρισκόμαστε σε οριακό σημείο.

Ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος «να εισέλθουμε σε μια ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων», μετά την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα, που προκάλεσε η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία.

«Το συμβάν με τα drones στην Πολωνία είναι σοβαρότατο. Εκείνο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, από το οποίο μπορεί να κυλήσει κανείς σε ένα βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας», επεσήμανε ο Ματαρέλα από τη Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Η κατάσταση εκτραχύνεται και «λόγω απειλητικών δηλώσεων του Κρεμλίνου κατά ευρωπαϊκών χωρών, κάτι το οποίο προκαλεί επιπλέον ανησυχία», επεσήμανε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η αινιγματική πρώτη αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία: Here we go!

Η αινιγματική πρώτη αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία: Here we go!

Διεθνή

Επίσης, χαρακτήρισε «απαράδεκτα» όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς «ένας ολόκληρος πληθυσμός οδηγείται στην πείνα... Είναι κάτι απαράδεκτο, όπως είναι επίσης απαράδεκτη η απέλαση του πληθυσμού και η κατοχή της Δυτικής Όχθης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Η αινιγματική πρώτη αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία: Here we go!

Η αινιγματική πρώτη αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία: Here we go!

Διεθνή
Νετανιάχου και Πούτιν αναδεικνύουν την αποτυχία του Τραμπ

Νετανιάχου και Πούτιν αναδεικνύουν την αποτυχία του Τραμπ

Διεθνή
Ρωσικά drones στην Πολωνία: «Στοχευμένη πρόκληση, σε νέο επίπεδο η εχθρότητα Πούτιν προς την Ευρώπη»

Ρωσικά drones στην Πολωνία: «Στοχευμένη πρόκληση, σε νέο επίπεδο η εχθρότητα Πούτιν προς την Ευρώπη»

Διεθνή
Νευρικότητα στη Βαλτική: «Πρόβα πολέμου» για Ρωσία - ΝΑΤΟ

Νευρικότητα στη Βαλτική: «Πρόβα πολέμου» για Ρωσία - ΝΑΤΟ

Διεθνή

NETWORK

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr