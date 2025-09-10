Ματαρέλα για Πολωνία: Κίνδυνος να εισέλθουμε σε ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων

«Σοβαρότατο το συμβάν με τα drones στην Πολωνία, βρισκόμαστε σε οριακό σημείο.

Ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος «να εισέλθουμε σε μια ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων», μετά την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα, που προκάλεσε η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία.

«Το συμβάν με τα drones στην Πολωνία είναι σοβαρότατο. Εκείνο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, από το οποίο μπορεί να κυλήσει κανείς σε ένα βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας», επεσήμανε ο Ματαρέλα από τη Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Η κατάσταση εκτραχύνεται και «λόγω απειλητικών δηλώσεων του Κρεμλίνου κατά ευρωπαϊκών χωρών, κάτι το οποίο προκαλεί επιπλέον ανησυχία», επεσήμανε.

Επίσης, χαρακτήρισε «απαράδεκτα» όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς «ένας ολόκληρος πληθυσμός οδηγείται στην πείνα... Είναι κάτι απαράδεκτο, όπως είναι επίσης απαράδεκτη η απέλαση του πληθυσμού και η κατοχή της Δυτικής Όχθης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ