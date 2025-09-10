Επικίνδυνη κλιμάκωση: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από «πρωτοφανείς παραβιάσεις»

Τα ρωσικά drones δεν «παραστράτησαν» απλώς στην Πολωνία – προχώρησαν βαθιά για να δοκιμάσουν τη Δύση, σχολιάζουν αναλυτές.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα σε επεισόδιο με ρωσικά μέσα στον εναέριο χώρο της, με τη Βαρσοβία να ανακοινώνει ότι κατέρριψε ρωσικά drones.

Πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν, με τις αρχές να δηλώνουν ότι ξεκίνησαν επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, βρίσκεται στο σημείο των επιχειρήσεων, ενώ προηγουμένως είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση «σχετιζόμενη με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου». Σημειώνεται πως η Πολωνία προχώρησε επίσης σε αναστολή λειτουργίας τεσσάρων αεροδρομίων.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τη διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού, «σημειώθηκε πρωτοφανής παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από αντικείμενα τύπου drone».

Τα drones που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο «αποτελούσαν πραγματική απειλή» για την ασφάλεια των Πολωνών πολιτών και καταρρίφθηκαν, ενώ τώρα γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των πιθανών σημείων πτώσης των «αντικειμένων». «Οι πολωνικές και οι συμμαχικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για περαιτέρω επιχειρήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Δεν μπορεί να είναι... λάθος»

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η τελευταία εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο είναι λάθος», σημειώνει ο Τζιμ Τάουνσεντ, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, στο BBC Newsday.

«Ένα drone μπορεί να είναι λάθος, πολλά drones δεν είναι λάθος».

«Πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στην Πολωνία να καταλάβει τι ακριβώς έχει εντοπίσει και ποια είναι η θέση της. Αλλά αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα μια δοκιμή – μια δοκιμή στην οποία το ΝΑΤΟ πρέπει να απαντήσει», τονίζει.

Ο Τάουνσεντ υποστηρίζει ότι είναι θετικό το γεγονός πως η Πολωνία και το ΝΑΤΟ φαίνεται να ελέγχουν την κατάσταση: «[Τα drones] εντοπίστηκαν από τα πολωνικά ραντάρ και το ΝΑΤΟ αντέδρασε άμεσα. Τώρα είναι η πολιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η απάντηση της συμμαχίας θα είναι η κατάλληλη».

