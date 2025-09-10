Επικίνδυνη κλιμάκωση: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από «πρωτοφανείς παραβιάσεις»

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα σε επεισόδιο με ρωσικά μέσα στον εναέριο χώρο της, με τη Βαρσοβία να ανακοινώνει ότι κατέρριψε ρωσικά drones.
Πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν, με τις αρχές να δηλώνουν ότι ξεκίνησαν επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο νωρίς το πρωί της Τετάρτης.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, βρίσκεται στο σημείο των επιχειρήσεων, ενώ προηγουμένως είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση «σχετιζόμενη με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου». Σημειώνεται πως η Πολωνία προχώρησε επίσης σε αναστολή λειτουργίας τεσσάρων αεροδρομίων.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τη διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού, «σημειώθηκε πρωτοφανής παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από αντικείμενα τύπου drone».
Τα drones που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο «αποτελούσαν πραγματική απειλή» για την ασφάλεια των Πολωνών πολιτών και καταρρίφθηκαν, ενώ τώρα γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των πιθανών σημείων πτώσης των «αντικειμένων». «Οι πολωνικές και οι συμμαχικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για περαιτέρω επιχειρήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.
«Δεν μπορεί να είναι... λάθος»
«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η τελευταία εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο είναι λάθος», σημειώνει ο Τζιμ Τάουνσεντ, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, στο BBC Newsday.
«Ένα drone μπορεί να είναι λάθος, πολλά drones δεν είναι λάθος».
«Πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στην Πολωνία να καταλάβει τι ακριβώς έχει εντοπίσει και ποια είναι η θέση της. Αλλά αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα μια δοκιμή – μια δοκιμή στην οποία το ΝΑΤΟ πρέπει να απαντήσει», τονίζει.
Ο Τάουνσεντ υποστηρίζει ότι είναι θετικό το γεγονός πως η Πολωνία και το ΝΑΤΟ φαίνεται να ελέγχουν την κατάσταση: «[Τα drones] εντοπίστηκαν από τα πολωνικά ραντάρ και το ΝΑΤΟ αντέδρασε άμεσα. Τώρα είναι η πολιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η απάντηση της συμμαχίας θα είναι η κατάλληλη».
Σε επιφυλακή ο στρατός στα ανατολικά08:20:16
Ο πολωνικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει μειώσει τον χρόνο αναφοράς για τους στρατιώτες, δημοσιεύοντας και σχετικό χάρτη.
Στις περιοχές που εμφανίζονται με κόκκινο - οι οποίες περιλαμβάνουν τις Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie και Podkarpackie - ο χρόνος αναφοράς μειώθηκε σε έξι ώρες, ενώ στις περιοχές που σημειώνονται με κίτρινο εντός δώδεκα ωρών.
Συντρίμμια από drone στην ανατολική Πολωνία08:11:47
Ένα κατεστραμμένο drone, το οποίο πιστεύεται ότι συμμετείχε στην νυχτερινή εισβολή, εντοπίστηκε στο χωριό Czosnówka στην ανατολική Πολωνία, όπως επιβεβαίωσε η τοπική αστυνομία.
Το Czosnówka βρίσκεται περίπου 40 χλμ. (25 μίλια) από τα πολωνικά σύνορα με τη Λευκορωσία.
Η πολωνική κυβέρνηση προειδοποίησε όποιον εντοπίσει ένα καταρριφθέν drone να μην πλησιάζει, αναφέροντας ότι «τέτοια αντικείμενα ενδέχεται να παραμένουν επικίνδυνα και πρέπει να ελεγχθούν από πυροτεχνουργούς».
Στα καταφύγια Πολωνοί κατά μήκος των συνόρων με Ουκρανία08:08:33
Οι πολίτες σε τρεις περιοχές κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Μαζοβιέτσκι, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Βαρσοβία, κληθηκαν νωρίτερα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να οδηγηθού σε καταφύγια.
«Πράξη πολέμου» η επίθεση με ιρανικά drones08:04:54
Ο Ρεπουμπλικάνος Τζο Ουίλσον, μέλος της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Αμερικανικής Βουλής, δηλώνει πως «η Ρωσία επιτίθεται στο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, την Πολωνία, με ιρανικά drones Shahed, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ φιλοξένησε τον Πρόεδρο Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο».
«Πρόκειται για πράξη πολέμου, και είμαστε ευγνώμονες στους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή τους στην συνεχιζόμενη, αδικαιολόγητη επιθετικότητα του εγκληματία πολέμου Πούτιν κατά ελεύθερων κρατών».
Η «εισβολή» των ρωσικών drones08:01:14
