Η αινιγματική πρώτη αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία: Here we go!

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Μια αινιγματική, λακωνική ανάρτηση στο Truth Social ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

«Τι τρέχει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Here we go!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Τραμπ μπέρδεψε τα διεθνή ΜΜΕ. Χαρακτηριστικό το σχόλιο στο live του Guardian για τα γεγονότα στην Πολωνία. «Μην με κάνετε να μαντέψω τι εννοεί, σας παρακαλώ», έγραψε ο δημοσιογράφος χιουμοριστικά. Ίσως ο Τραμπ εξηγήσει τι εννοούσε με κάποια τοποθέτησή του αργότερα, σημειώνει το Sky News. Εξάλλου, εντός της ημέρας αναμένεται να συνομιλήσει με τον Πολωνό ομόλογό του, Κάρολ Ναβρότσκι.

ΒΒC: Εμφανής η δυσαρέσκεια Τραμπ

Από την άλλη, το BBC σχολιάζει ότι η ανάρτηση του Τραμπ, παρότι σύντομη, είναι ενδεικτική της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος πανηγύριζαν για αυτό που έβλεπαν ως κάτι σαν «νίκη» για την εξωτερική πολιτική, όταν συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ωστόσο, δεν ακολούθησε συνάντηση μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν φαίνεται πιο κοντά στο τέλος του από ό,τι πριν τη Σύνοδο στην Αλάσκα, σημειώνει το BBC.

Πριν από λίγα 24ωρα, ο Τραμπ απείλησε ξανά με αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας και δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε μια «δεύτερη φάση» κυρώσεων. Πολλοί σε όλο τον κόσμο περιμένουν να δουν τώρα αν η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία θα οδηγήσει σε αυτές τις πολυαναμενόμενες δευτερογενείς κυρώσεις, καταλήγει το βρετανικό δίκτυο.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα των εδαφών του ΝΑΤΟ»

Η ανάρτηση του Τραμπ δεν είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση της Ουάσινγκτον για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επανέλαβε τη στήριξη της Ουάσινγκτον στη Βαρσοβία.

«Είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ σε αυτές τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα των εδαφών του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Μάθιου Γουίτακερ στο Χ.

{https://x.com/USAmbNATO/status/1965744756950204740}