Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Η αινιγματική πρώτη αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία: Here we go!

Η αινιγματική πρώτη αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία: Here we go! Φωτογραφία: AP Photo/Alex Brandon
Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Μια αινιγματική, λακωνική ανάρτηση στο Truth Social ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

«Τι τρέχει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Here we go!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

trump_anartisi_5c041.png

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσικά drones στην Πολωνία: «Στοχευμένη πρόκληση, σε νέο επίπεδο η εχθρότητα Πούτιν προς την Ευρώπη»

Ρωσικά drones στην Πολωνία: «Στοχευμένη πρόκληση, σε νέο επίπεδο η εχθρότητα Πούτιν προς την Ευρώπη»

Διεθνή

Η ανάρτηση του Τραμπ μπέρδεψε τα διεθνή ΜΜΕ. Χαρακτηριστικό το σχόλιο στο live του Guardian για τα γεγονότα στην Πολωνία. «Μην με κάνετε να μαντέψω τι εννοεί, σας παρακαλώ», έγραψε ο δημοσιογράφος χιουμοριστικά. Ίσως ο Τραμπ εξηγήσει τι εννοούσε με κάποια τοποθέτησή του αργότερα, σημειώνει το Sky News. Εξάλλου, εντός της ημέρας αναμένεται να συνομιλήσει με τον Πολωνό ομόλογό του, Κάρολ Ναβρότσκι.

ΒΒC: Εμφανής η δυσαρέσκεια Τραμπ

Από την άλλη, το BBC σχολιάζει ότι η ανάρτηση του Τραμπ, παρότι σύντομη, είναι ενδεικτική της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος πανηγύριζαν για αυτό που έβλεπαν ως κάτι σαν «νίκη» για την εξωτερική πολιτική, όταν συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ωστόσο, δεν ακολούθησε συνάντηση μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν φαίνεται πιο κοντά στο τέλος του από ό,τι πριν τη Σύνοδο στην Αλάσκα, σημειώνει το BBC.

Πριν από λίγα 24ωρα, ο Τραμπ απείλησε ξανά με αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας και δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε μια «δεύτερη φάση» κυρώσεων. Πολλοί σε όλο τον κόσμο περιμένουν να δουν τώρα αν η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία θα οδηγήσει σε αυτές τις πολυαναμενόμενες δευτερογενείς κυρώσεις, καταλήγει το βρετανικό δίκτυο.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα των εδαφών του ΝΑΤΟ»

Η ανάρτηση του Τραμπ δεν είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση της Ουάσινγκτον για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επανέλαβε τη στήριξη της Ουάσινγκτον στη Βαρσοβία.

«Είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ σε αυτές τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα των εδαφών του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Μάθιου Γουίτακερ στο Χ.

{https://x.com/USAmbNATO/status/1965744756950204740}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Νετανιάχου και Πούτιν αναδεικνύουν την αποτυχία του Τραμπ

Νετανιάχου και Πούτιν αναδεικνύουν την αποτυχία του Τραμπ

Διεθνή
Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα

Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα

Διεθνή
Ρωσικά drones στην Πολωνία: «Στοχευμένη πρόκληση, σε νέο επίπεδο η εχθρότητα Πούτιν προς την Ευρώπη»

Ρωσικά drones στην Πολωνία: «Στοχευμένη πρόκληση, σε νέο επίπεδο η εχθρότητα Πούτιν προς την Ευρώπη»

Διεθνή
Λευκός Οίκος για επίθεση στην Ντόχα: Ατυχές γεγονός, αλλά σημαντική η εξάλειψη της Χαμάς

Λευκός Οίκος για επίθεση στην Ντόχα: Ατυχές γεγονός, αλλά σημαντική η εξάλειψη της Χαμάς

Διεθνή

NETWORK

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr