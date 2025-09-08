Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου

Εγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι για συμβάν με «επικίνδυνες ουσίες».

Επαναλειτουργεί ο τερματικός σταθμός 4 στο αεροδρόμιο του Χίθροου μετά από συναγερμό για «επικίνδυνες ουσίες».

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του αεροδρομίου τόνισε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν ότι ο τερματικός σταθμός 4 είναι ασφαλής για να ανοίξει εκ νέου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πτήσεις θα αναχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί σήμερα» και συνέχισε: «Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση που προκλήθηκε, η ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Οι επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους απόψε και οι συνάδελφοί μας είναι διαθέσιμοι να τους βοηθήσουν».

{https://x.com/SkyNews/status/1965138251452215338}

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής τόνισε από την πλευρά του ότι τι περίπου 20 άτομα έχουν εξεταστεί επί τόπου από παραϊατρικό προσωπικό της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου.

Πρόσθεσε ότι τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ από την Αστυνομία αναφέρθηκε ότι εξειδικευμένοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και διεξήγαγαν ενδελεχή έρευνα στην περιοχή.

«Δεν βρέθηκαν ίχνη οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ωστόσο, «περίπου είκοσι άτομα ανέφεραν αδιαθεσία. Κανένα περιστατικό δεν θεωρήθηκε απειλητικό για την ζωή των ανθρώπων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».