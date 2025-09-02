Πούτιν: Η Ρωσία δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε με τον Ρόμπερτ Φίτσο, τον μοναδικό Ευρωπαίο ηγέτη που βρέθηκε στη φιέστα του Σι. «Δεν εκπροσωπεί την ΕΕ», διευκρίνισε η Κομισιόν.

Στο Πεκίνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, με τους δύο ηγέτες να κάνουν σύντομες δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης πριν από λίγα λεπτά.

Στις δηλώσεις του, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα δεν είχε αντιταχθεί ποτέ στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία σχεδιάζει με κάποιον τρόπο να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Υποστήριξε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, η συμμαχία επιδιώκει να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο και ότι η Ρωσία απλώς έπρεπε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Επανέλαβε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα.

Νωρίτερα, ο Φίτσο αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται από άλλες χώρες της ΕΕ για τη συμμετοχή του - ως του μοναδικού ηγέτη κράτους-μέλους - στη σημερινή κινεζική εκδήλωση ή στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα τον Μάιο, αλλά τόνισε ότι ήθελε να δείξει τον σεβασμό του προς όλα τα θύματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός υπογράμμισε επανειλημμένα τη δέσμευση της Σλοβακίας στην ΕΕ, αλλά εξέφρασε την απορία του για ορισμένες από τις αποφάσεις της.

Στις δηλώσεις του, ζήτησε την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία και επέκρινε την Ουκρανία για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές φυσικού αερίου που μεταφέρουν ρωσικό αέριο στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη σημαντική απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, τονίζοντας ότι, αν και «κάθε χώρα έχει δικαίωμα σε μια ευρωπαϊκή προοπτική», «η Ουκρανία πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να εισέλθει στην ΕΕ» ώστε «τα πολιτικά κριτήρια να μην υπερισχύσουν των κριτηρίων προετοιμασίας» για την ένταξη.

Επανέλαβε, τέλος, τη μακροχρόνια θέση του ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να επιτραπεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν, απαντώντας, υπογράμμισε ότι η Ρωσία «εκτιμά ιδιαίτερα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που εσείς και η κυβέρνησή σας ακολουθείτε».