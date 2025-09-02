Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Πούτιν: Η Ρωσία δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Πούτιν: Η Ρωσία δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ Φωτογραφία: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε με τον Ρόμπερτ Φίτσο, τον μοναδικό Ευρωπαίο ηγέτη που βρέθηκε στη φιέστα του Σι. «Δεν εκπροσωπεί την ΕΕ», διευκρίνισε η Κομισιόν.

Στο Πεκίνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, με τους δύο ηγέτες να κάνουν σύντομες δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης πριν από λίγα λεπτά.

Στις δηλώσεις του, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα δεν είχε αντιταχθεί ποτέ στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία σχεδιάζει με κάποιον τρόπο να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Υποστήριξε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, η συμμαχία επιδιώκει να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο και ότι η Ρωσία απλώς έπρεπε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Επανέλαβε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Διεθνή
Με ταχύτητα... 60χλμ/ώρα έφθασε στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το αργό και πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Με ταχύτητα... 60χλμ/ώρα έφθασε στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το αργό και πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Διεθνή
«Σφιχταγκάλιασμα» Πούτιν - Σι στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας σε πρωτοφανές επίπεδο»

«Σφιχταγκάλιασμα» Πούτιν - Σι στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας σε πρωτοφανές επίπεδο»

Διεθνή

Νωρίτερα, ο Φίτσο αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται από άλλες χώρες της ΕΕ για τη συμμετοχή του - ως του μοναδικού ηγέτη κράτους-μέλους - στη σημερινή κινεζική εκδήλωση ή στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα τον Μάιο, αλλά τόνισε ότι ήθελε να δείξει τον σεβασμό του προς όλα τα θύματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός υπογράμμισε επανειλημμένα τη δέσμευση της Σλοβακίας στην ΕΕ, αλλά εξέφρασε την απορία του για ορισμένες από τις αποφάσεις της.

Στις δηλώσεις του, ζήτησε την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία και επέκρινε την Ουκρανία για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές φυσικού αερίου που μεταφέρουν ρωσικό αέριο στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη σημαντική απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, τονίζοντας ότι, αν και «κάθε χώρα έχει δικαίωμα σε μια ευρωπαϊκή προοπτική», «η Ουκρανία πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να εισέλθει στην ΕΕ» ώστε «τα πολιτικά κριτήρια να μην υπερισχύσουν των κριτηρίων προετοιμασίας» για την ένταξη.

Επανέλαβε, τέλος, τη μακροχρόνια θέση του ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να επιτραπεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν, απαντώντας, υπογράμμισε ότι η Ρωσία «εκτιμά ιδιαίτερα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που εσείς και η κυβέρνησή σας ακολουθείτε».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Διεθνή
«Σφιχταγκάλιασμα» Πούτιν - Σι στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας σε πρωτοφανές επίπεδο»

«Σφιχταγκάλιασμα» Πούτιν - Σι στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας σε πρωτοφανές επίπεδο»

Διεθνή
Συναγερμός μετά από μυστήρια επίθεση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - Βλέπουν ρωσικό δάκτυλο

Συναγερμός μετά από μυστήρια επίθεση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - Βλέπουν ρωσικό δάκτυλο

Διεθνή
Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Διεθνή

NETWORK

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

healthstat.gr
Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας CWW 2025

Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας CWW 2025

ienergeia.gr
Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
6 τροφές που θα σας δώσουν άμεσα ενέργεια

6 τροφές που θα σας δώσουν άμεσα ενέργεια

healthstat.gr
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο Εργοστάσιο του Βόλου

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο Εργοστάσιο του Βόλου

ienergeia.gr
Αναβρασμός εργασιών για το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς

Αναβρασμός εργασιών για το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς

ienergeia.gr
Πώς θα καταπολεμήσετε αποτελεσματικά τη ροδόχρου ακμή

Πώς θα καταπολεμήσετε αποτελεσματικά τη ροδόχρου ακμή

healthstat.gr
Το Πανεπιστήμιο Πατρών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το ανθρακικό του αποτύπωμα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το ανθρακικό του αποτύπωμα

ienergeia.gr