Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Με ταχύτητα... 60χλμ/ώρα έφθασε στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το αργό και πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Με ταχύτητα... 60χλμ/ώρα έφθασε στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το αργό και πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται Φωτογραφία: KCNA via KNS/AP
Το θωρακισμένο τρένο του Κιμ Γιονγκ Ουν μοιάζει με «κινούμενο φρούριο».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε στο Πεκίνο με το χαρακτηριστικό πράσινο τεθωρακισμένο τρένο του, προκειμένου να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα της Κίνας, για την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας Yonhap περιγράφει το θωρακισμένο τρένο του Κιμ Γιονγκ Ουν ως «κινούμενο φρούριο», που ταξιδεύει με ταχύτητα μόλις 60 χιλιομέτρων την ώρα - το ταξίδι προς το Πεκίνο διαρκεί 20 ώρες. Αυτό το αργό μέσο μεταφοράς χρησιμοποιείται από τους ηγέτες της απομονωμένης χώρας εδώ και δεκαετίες.

Σε σύγκριση με τον παλαιό στόλο επιβατικών αεροσκαφών της Βόρειας Κορέας, τα θωρακισμένα τρένα προσφέρουν έναν ασφαλέστερο και πιο άνετο χώρο για τη συνοδεία, τους φρουρούς ασφαλείας, φαγητό και ανέσεις, καθώς και χώρο για συζητήσεις πριν από τις συναντήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο Κιμ δεν φοβάται τις πτήσεις, όπως ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος ταξίδευε μεγάλες αποστάσεις αποκλειστικά με τρένο.

Ωστόσο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαίνεται να προτιμά για τις μεταφορές του το συγκεκριμένο τρένο, το οποίο διαθέτει υπνοδωμάτια και αίθουσα συσκέψεων εξοπλισμένη με επιτοίχια φωτιστικά και κόκκινες δερμάτινες πολυθρόνες.

{https://www.youtube.com/watch?v=5bcfLJoo9_Q}

Το τρένο τον μετέφερε σε απόσταση 4.500 χλμ. μέσω της Κίνας για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ, στο Ανόι το 2019 – ένα ταξίδι που διήρκεσε δυόμισι ημέρες.

Η Rodong Sinmun – η επίσημη εφημερίδα της Βόρειας Κορέας – δημοσίευσε την Τρίτη φωτογραφίες του Κιμ με τη συνοδεία του, συμπεριλαμβανομένης της υπουργού Εξωτερικών Τσο Σον Χουί, να χαμογελούν από το εσωτερικό του τρένου, το οποίο φαίνεται παρόμοιο με το θωρακισμένο τρένο που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Φωτογραφίες των κρατικών μέσων ενημέρωσης τον έδειχναν επίσης μαζί με ανώτερους αξιωματούχους να κάνουν διάλειμμα για τσιγάρο δίπλα σε ένα πράσινο βαγόνι με χρυσά εμβλήματα και διακοσμητικά στοιχεία, και να κάθεται σε ένα γραφείο με ξύλινη επένδυση και πλαισιωμένο από τη σημαία της Βόρειας Κορέας.

{https://www.youtube.com/watch?v=4TB_FCt342c}

Στα πλάνα, φαίνεται στο γραφείο του Κιμ ένας χρυσός φορητός υπολογιστής, μια σειρά τηλεφώνων, το χαρακτηριστικό κουτί τσιγάρων του και μπουκάλια με μπλε ή διαφανή υγρά.

Τα παράθυρα είναι διακοσμημένα με μπλε και χρυσές κουρτίνες.

«Αντι-Τραμπ» μέτωπο;

Ο Κιμ είναι ένας από τους 26 ηγέτες του κόσμου που θα παρακολουθήσουν την Τετάρτη μαζί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ τη μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επίσης θα είναι παρών.

Σύμφωνα με τον Guardian, είναι η πρώτη φορά που ο Κιμ, ο Σι και ο Πούτιν - όλοι βασικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ - θα συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο. Κανένας από τους ηγέτες δεν έχει επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση ιδιωτικής τριμερούς συνάντησης.

Τα τελευταία χρόνια, η εξωτερική πολιτική της Πιονγιάνγκ έχει ως προτεραιότητα τη Ρωσία, καθώς της παρέχει στρατεύματα και πυρομαχικά ως στήριξη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Αντίθετα, οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας με την Κίνα έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ειδικοί τονίζουν λένε ότι πιθανόν ο Κιμ ελπίζει να αποκαταστήσει τις σχέσεις, καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Διεθνή
FT: Ο Τραμπ πρότεινε να πάνε Κινέζοι στρατιώτες στην Ουκρανία, ως ειρηνευτική δύναμη

FT: Ο Τραμπ πρότεινε να πάνε Κινέζοι στρατιώτες στην Ουκρανία, ως ειρηνευτική δύναμη

Διεθνή
Κίνα: Παγιδευμένη σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της

Κίνα: Παγιδευμένη σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της

Διεθνή
Το «Dead to Rights» σπάει τα ρεκόρ εισπράξεων και ευαισθητοποιεί το κοινό στην Κίνα

Το «Dead to Rights» σπάει τα ρεκόρ εισπράξεων και ευαισθητοποιεί το κοινό στην Κίνα

Entertainment

NETWORK

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

ienergeia.gr
Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

healthstat.gr
Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

healthstat.gr
Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr