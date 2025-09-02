Με ταχύτητα... 60χλμ/ώρα έφθασε στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το αργό και πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Το θωρακισμένο τρένο του Κιμ Γιονγκ Ουν μοιάζει με «κινούμενο φρούριο».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε στο Πεκίνο με το χαρακτηριστικό πράσινο τεθωρακισμένο τρένο του, προκειμένου να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα της Κίνας, για την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας Yonhap περιγράφει το θωρακισμένο τρένο του Κιμ Γιονγκ Ουν ως «κινούμενο φρούριο», που ταξιδεύει με ταχύτητα μόλις 60 χιλιομέτρων την ώρα - το ταξίδι προς το Πεκίνο διαρκεί 20 ώρες. Αυτό το αργό μέσο μεταφοράς χρησιμοποιείται από τους ηγέτες της απομονωμένης χώρας εδώ και δεκαετίες.

Σε σύγκριση με τον παλαιό στόλο επιβατικών αεροσκαφών της Βόρειας Κορέας, τα θωρακισμένα τρένα προσφέρουν έναν ασφαλέστερο και πιο άνετο χώρο για τη συνοδεία, τους φρουρούς ασφαλείας, φαγητό και ανέσεις, καθώς και χώρο για συζητήσεις πριν από τις συναντήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο Κιμ δεν φοβάται τις πτήσεις, όπως ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος ταξίδευε μεγάλες αποστάσεις αποκλειστικά με τρένο.

Ωστόσο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαίνεται να προτιμά για τις μεταφορές του το συγκεκριμένο τρένο, το οποίο διαθέτει υπνοδωμάτια και αίθουσα συσκέψεων εξοπλισμένη με επιτοίχια φωτιστικά και κόκκινες δερμάτινες πολυθρόνες.

{https://www.youtube.com/watch?v=5bcfLJoo9_Q}

Το τρένο τον μετέφερε σε απόσταση 4.500 χλμ. μέσω της Κίνας για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ, στο Ανόι το 2019 – ένα ταξίδι που διήρκεσε δυόμισι ημέρες.

Η Rodong Sinmun – η επίσημη εφημερίδα της Βόρειας Κορέας – δημοσίευσε την Τρίτη φωτογραφίες του Κιμ με τη συνοδεία του, συμπεριλαμβανομένης της υπουργού Εξωτερικών Τσο Σον Χουί, να χαμογελούν από το εσωτερικό του τρένου, το οποίο φαίνεται παρόμοιο με το θωρακισμένο τρένο που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Φωτογραφίες των κρατικών μέσων ενημέρωσης τον έδειχναν επίσης μαζί με ανώτερους αξιωματούχους να κάνουν διάλειμμα για τσιγάρο δίπλα σε ένα πράσινο βαγόνι με χρυσά εμβλήματα και διακοσμητικά στοιχεία, και να κάθεται σε ένα γραφείο με ξύλινη επένδυση και πλαισιωμένο από τη σημαία της Βόρειας Κορέας.

{https://www.youtube.com/watch?v=4TB_FCt342c}

Στα πλάνα, φαίνεται στο γραφείο του Κιμ ένας χρυσός φορητός υπολογιστής, μια σειρά τηλεφώνων, το χαρακτηριστικό κουτί τσιγάρων του και μπουκάλια με μπλε ή διαφανή υγρά.

Τα παράθυρα είναι διακοσμημένα με μπλε και χρυσές κουρτίνες.

«Αντι-Τραμπ» μέτωπο;

Ο Κιμ είναι ένας από τους 26 ηγέτες του κόσμου που θα παρακολουθήσουν την Τετάρτη μαζί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ τη μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επίσης θα είναι παρών.

Σύμφωνα με τον Guardian, είναι η πρώτη φορά που ο Κιμ, ο Σι και ο Πούτιν - όλοι βασικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ - θα συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο. Κανένας από τους ηγέτες δεν έχει επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση ιδιωτικής τριμερούς συνάντησης.

Τα τελευταία χρόνια, η εξωτερική πολιτική της Πιονγιάνγκ έχει ως προτεραιότητα τη Ρωσία, καθώς της παρέχει στρατεύματα και πυρομαχικά ως στήριξη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Αντίθετα, οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας με την Κίνα έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ειδικοί τονίζουν λένε ότι πιθανόν ο Κιμ ελπίζει να αποκαταστήσει τις σχέσεις, καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας.