«Σφιχταγκάλιασμα» Πούτιν - Σι στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας σε πρωτοφανές επίπεδο»

Ο Σι και ο Πούτιν άσκησαν κριτική στις δυτικές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τη Δευτέρα, με τον Σι να καταδικάζει τη «συμπεριφορά εκφοβισμού» ορισμένων χωρών – μια έμμεση αναφορά στις ΗΠΑ – και τον Πούτιν να υπερασπίζεται την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία κατηγορώντας τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε τις σχέσεις του Κρεμλίνου με το Πεκίνο, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανές επίπεδο», κατά τις πρώτες επίσημες συνομιλίες του με τον οικοδεσπότη του Σι Τζινπίνγκ.

Η συνάντηση στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο αποτελεί την πιο πρόσφατη επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των δύο ισχυρών ηγετών, καθώς ο Πούτιν αγνοεί την πίεση της Δύσης να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ ο Σι προβάλλει τη χώρα του ως αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία, σε μια συγκυρία που η εξωτερική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αναταράξεις στον κόσμο.

Αναφερόμενος στις σοβιετικές σχέσεις με την Κίνα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πούτιν τόνισε πως «ήμασταν πάντα μαζί, ήμασταν τότε και παραμένουμε μαζί και τώρα».

Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας «αντέχουν τη δοκιμασία των μεταβαλλόμενων διεθνών συνθηκών», είπε ο Σι, χαρακτηρίζοντας τον Πούτιν «παλιό φίλο». «Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση ο ένας του άλλου, να υπερασπιστούμε σταθερά τη διεθνή δικαιοσύνη και ισορροπία, και να οικοδομήσουμε ένα δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Η στενή σχέση μεταξύ Σι και Πούτιν φάνηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της διήμερης συνόδου ασφαλείας στην κινεζική λιμενική πόλη Τιαντζίν, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια δείπνου το βράδυ της Κυριακής, ο Σι υποδέχθηκε θερμά τον Πούτιν και εθεάθη να χειρονομεί εκφραστικά στη συνομιλία του με τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι συζήτησε με τον Σι τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις του στην Αλάσκα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της συνόδου την Κυριακή. Ο Ρώσος ηγέτηςσυναντήθηκε με τον Τραμπ τον προηγούμενο μήνα στην Αλάσκα, ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν το Κρεμλίνο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Κίνα αναμένεται να τον φέρει δίπλα στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Και οι δύο ηγέτες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ξένων αξιωματούχων που θα συμμετάσχουν στην τεράστια στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα την Τετάρτη.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη παραμονή του Ρώσου ηγέτη σε μία χώρα από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με αρχείο του Κρεμλίνου για τις υπεράκτιες επισκέψεις του.

Η συνάντηση Σι και Πούτιν ακολούθησε μια τριμερή συζήτηση με τον πρόεδρο της Μογγολίας Οχνάγκιν Χουρέλσουχ νωρίτερα την Τρίτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Πούτιν είπε ότι οι τρεις χώρες είναι «καλοί γείτονες» με αναπτυσσόμενους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς.