Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου Φωτογραφία: Alexander Kazakov/ΑP
Μόσχα και Πεκίνο συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν τις εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Κίνα.

Κίνα και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «Power of Siberia 2», εμβαθύνοντας τις εμπορικές τους σχέσεις σε μια εβδομάδα κατά την οποία παρουσίασαν μια εναλλακτική λύση στην παγκόσμια τάξη που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, ανακοίνωσε τη συμφωνία μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στο Πεκίνο με τη συμμετοχή των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

Στις τριμερείς συνομιλίες συμμετείχε και ο Ουχναγκίν Χουρελσούχ, ηγέτης της Μογγολίας, η οποία θα αποτελέσει σημείο διέλευσης για τον αγωγό, όπως αναφέρει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, ο αγωγός θα επιτρέπει τη διέλευση 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία μέσω της Μογγολίας, πρόσθεσε ο Μίλερ. Οι προμήθειες, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, θα διαρκέσουν 30 χρόνια.

Η Κίνα καλύπτει κατά πολύ τις ρωσικές απώλειες στην Ευρώπη

Μόσχα και Πεκίνο συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν τις εξαγωγές της Ρωσίας προς την Κίνα μέσω δύο υφιστάμενων διαδρομών, από 48 δισεκατομμύρια σε 56 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Αυτές οι προμήθειες αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ των 230 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που η Ρωσία έστελνε στην Ευρώπη πριν από την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Οι συμφωνίες, που είναι αποτέλεσμα επίπονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, θα αυξήσουν σημαντικά τις αγορές ενέργειας της Κίνας από τη Ρωσία και θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση των ρωσικών απωλειών στην Ευρώπη.

Η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου της Κίνας, μετά την Αυστραλία και το Κατάρ.

Πηγή φωτό: FT

Ο Πούτιν τόνισε ότι η «στενή επικοινωνία» του με τον Σι «αντανακλά τη στρατηγική φύση των ρωσο-κινεζικών σχέσεων, οι οποίες βρίσκονται σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Οι ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας θα παρακολουθήσουν την Τετάρτη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου της ήττας της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με πληροφορίες από Financial Times

