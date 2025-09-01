Συναγερμός μετά από μυστήρια επίθεση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - Βλέπουν ρωσικό δάκτυλο

Ύποπτη ρωσική παρέμβαση στα συστήματα GPS ανάγκασε το αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προσγειωθεί χειροκίνητα στη Βουλγαρία, σε περιστατικό που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως «αδιαμφισβήτητη ρωσική παρέμβαση».

Μια ύποπτη επίθεση με στόχο την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φέρεται να έθεσε εκτός λειτουργίας τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας, αναγκάζοντας το αεροπλάνο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσγειωθεί χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το αεροσκάφος που μετέφερε τη φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ το απόγευμα της Κυριακής στερήθηκε την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά πλοηγικά βοηθήματα κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο της πόλης - σε μια κατάσταση που τρεις αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως πιθανή ρωσική παρέμβαση.

«Η περιοχή όλου του αεροδρομίου έχασε την πρόσβαση στο GPS», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Έπειτα από κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα, ο πιλότος του αεροπλάνου αποφάσισε να το προσγειώσει χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρέμβαση».

Σημειώνεται πως η Αρχή Αεροπορικών Υπηρεσιών της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δήλωση προς τους Financial Times, διευκρινίζοντας μάλιστα πως «από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση σε περιστατικά παρεμβολών και πρόσφατα σε παραπλανήσεις (spoofing) του GPS».

«Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη των σημάτων GPS, προκαλώντας διάφορες λειτουργικές προκλήσεις για αεροσκάφη και επίγειες υπηρεσίες».

Οι λεγόμενες παρεμβολές (jamming) και παραπλανήσεις (spoofing) του GPS - που αλλοιώνουν ή εμποδίζουν την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης - χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από στρατιωτικές και υπηρεσίες πληροφοριών για την προστασία ευαίσθητων χώρων, ώστοσο πλέον χρησιμοποιούνται από χώρες όπως η Ρωσία για να διαταράξουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η αύξηση των παρεμβολών GPS, για τις οποίες κατηγορείται η Ρωσία, ενέχει τον κίνδυνο σοβαρού αεροπορικού ατυχήματος, καθώς μπορεί να τυφλώσει ουσιαστικά τα εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τα περιστατικά παρεμβολών GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική και σε κράτη της ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, πλοία και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

Η φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς το Πλόβιντβ προκειμένου να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόζεν Ζελιαζκόφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών. Η πρόεδρος της Επιτροπής βρισκόταν σε περιοδεία στα κράτη πρώτης γραμμής της ΕΕ για να συζητήσει προσπάθειες βελτίωσης της αμυντικής ετοιμότητας του μπλοκ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Σημειώνεται άλλωστε πως η Βουλγαρία υπήρξε από τους πιο σημαντικούς ευρωπαϊκούς προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία, αρχικά με όπλα σοβιετικής εποχής στους πρώτους μήνες του πολέμου και τώρα με πυροβόλα και άλλα προϊόντα που παράγει η μεγάλη αμυντική βιομηχανία της χώρας.