Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Συναγερμός μετά από μυστήρια επίθεση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - Βλέπουν ρωσικό δάκτυλο

Συναγερμός μετά από μυστήρια επίθεση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - Βλέπουν ρωσικό δάκτυλο Φωτογραφία: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Ύποπτη ρωσική παρέμβαση στα συστήματα GPS ανάγκασε το αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προσγειωθεί χειροκίνητα στη Βουλγαρία, σε περιστατικό που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως «αδιαμφισβήτητη ρωσική παρέμβαση».

Μια ύποπτη επίθεση με στόχο την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φέρεται να έθεσε εκτός λειτουργίας τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας, αναγκάζοντας το αεροπλάνο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσγειωθεί χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το αεροσκάφος που μετέφερε τη φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ το απόγευμα της Κυριακής στερήθηκε την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά πλοηγικά βοηθήματα κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο της πόλης - σε μια κατάσταση που τρεις αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως πιθανή ρωσική παρέμβαση.

«Η περιοχή όλου του αεροδρομίου έχασε την πρόσβαση στο GPS», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Έπειτα από κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα, ο πιλότος του αεροπλάνου αποφάσισε να το προσγειώσει χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρέμβαση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, αποφάνθηκε η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, αποφάνθηκε η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Διεθνή
Οι Γερμανοί αποχαιρετούν το κοινωνικό κράτος: «Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας» τονίζει ο Μερτς

Οι Γερμανοί αποχαιρετούν το κοινωνικό κράτος: «Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας» τονίζει ο Μερτς

Διεθνή

Σημειώνεται πως η Αρχή Αεροπορικών Υπηρεσιών της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δήλωση προς τους Financial Times, διευκρινίζοντας μάλιστα πως «από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση σε περιστατικά παρεμβολών και πρόσφατα σε παραπλανήσεις (spoofing) του GPS».

«Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη των σημάτων GPS, προκαλώντας διάφορες λειτουργικές προκλήσεις για αεροσκάφη και επίγειες υπηρεσίες».

Οι λεγόμενες παρεμβολές (jamming) και παραπλανήσεις (spoofing) του GPS - που αλλοιώνουν ή εμποδίζουν την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης - χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από στρατιωτικές και υπηρεσίες πληροφοριών για την προστασία ευαίσθητων χώρων, ώστοσο πλέον χρησιμοποιούνται από χώρες όπως η Ρωσία για να διαταράξουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η αύξηση των παρεμβολών GPS, για τις οποίες κατηγορείται η Ρωσία, ενέχει τον κίνδυνο σοβαρού αεροπορικού ατυχήματος, καθώς μπορεί να τυφλώσει ουσιαστικά τα εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τα περιστατικά παρεμβολών GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική και σε κράτη της ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, πλοία και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

Η φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς το Πλόβιντβ προκειμένου να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόζεν Ζελιαζκόφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών. Η πρόεδρος της Επιτροπής βρισκόταν σε περιοδεία στα κράτη πρώτης γραμμής της ΕΕ για να συζητήσει προσπάθειες βελτίωσης της αμυντικής ετοιμότητας του μπλοκ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Σημειώνεται άλλωστε πως η Βουλγαρία υπήρξε από τους πιο σημαντικούς ευρωπαϊκούς προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία, αρχικά με όπλα σοβιετικής εποχής στους πρώτους μήνες του πολέμου και τώρα με πυροβόλα και άλλα προϊόντα που παράγει η μεγάλη αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Διεθνή
Ο Πούτιν κατηγορεί τη Δύση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ο Πούτιν κατηγορεί τη Δύση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Διεθνή
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επιβεβαιωμένη η υποστήριξη των ΗΠΑ - «Ακριβή» τα σχέδια της ΕΕ για την Ουκρανία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επιβεβαιωμένη η υποστήριξη των ΗΠΑ - «Ακριβή» τα σχέδια της ΕΕ για την Ουκρανία

Διεθνή
Axios: Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη σαμποτάρει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Axios: Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη σαμποτάρει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Διεθνή

NETWORK

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

healthstat.gr
Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

ienergeia.gr
Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

ienergeia.gr
Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

ienergeia.gr
«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

healthstat.gr
Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

ienergeia.gr
Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

healthstat.gr