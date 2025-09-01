Games
Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, αποφάνθηκε η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, αποφάνθηκε η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών Φωτογραφία: Abdel Kareem Hana/ΑP
«Οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Άρθρου II της Σύμβασης του ΟΗE για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)».

Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρός της.

Το 86% όσων ψήφισαν μεταξύ των 500 μελών της IAGS υποστήριξε το ψήφισμα αυτό, το οποίο αναφέρει ότι «οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Άρθρου II της Σύμβασης του ΟΗE για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)».

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ, το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία και δηλώνει ότι δικαιολογούνται καθώς βρίσκεται σε άμυνα.

Η Νότια Αφρική έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του, στις 7 Οκτωβρίου 2023, από την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και περισσότεροι από 250 πιάστηκαν όμηροι.

Έκτοτε από τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι, ενώ έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί τα περισσότερα κτίρια στον θύλακα και όλοι οι κάτοικοί του έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τουλάχιστον μία φορά. Παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της επισιτιστικής ασφάλειας εκτίμησε πριν από μερικές ημέρες ότι επικρατεί λιμός στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του θύλακα.

Το σχόλιο της Χαμάς

Η Χαμάς χαιρέτισε το ψήφισμα της IAGS εκτιμώντας ότι «ενισχύει τα τεκμηριωμένα στοιχεία και τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν ενώπιον διεθνών δικαστηρίων», όπως δήλωσε ο Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα.

Το ψήφισμα «επιβάλλει μια νομική και ηθική υποχρέωση στη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δράση για να εμποδίσει το έγκλημα, να προστατεύσει τους αμάχους και να φροντίσει να λογοδοτήσουν οι επικεφαλής της κατοχής», πρόσθεσε.

Το ψήφισμα της IAGS

Από την ίδρυσή της το 1994 η IAGS έχει υιοθετήσει εννέα ψηφίσματα με τα οποία αναγνώρισε ιστορικά ή εν εξελίξει περιστατικά ως γενοκτονίες.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία του 1948, η οποία υιοθετήθηκε μετά τη μαζική δολοφονία Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία, ορίζει τη γενοκτονία ως εγκλήματα που διαπράττονται «με πρόθεση την καταστροφή, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ως τέτοιας».

Απαιτεί από όλες τις χώρες να ενεργούν για να αποτρέπουν και να σταματούν μια γενοκτονία.

Το ψήφισμα των τριών σελίδων που υιοθέτησε η IAGS ζητεί από το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως όλες τις ενέργειές του που ενδέχεται να συνιστούν γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα, περιλαμβανομένων των σκόπιμων επιθέσεων και φόνων αμάχων, ανάμεσά τους παιδιά, της λιμοκτονίας, της στέρησης ανθρωπιστικής βοήθειας, νερού, καυσίμων και άλλων ειδών απαραίτητων για την επιβίωση του πληθυσμού, της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής βίας και του αναγκαστικού εκτοπισμού του πληθυσμού».

Το ψήφισμα αναφέρει επίσης ότι η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου, συνιστά διεθνές έγκλημα.

«Αυτή είναι μια σαφής δήλωση από ειδικούς στον τομέα των μελετών γενοκτονίας ότι αυτό που συμβαίνει επί του πεδίου στη Γάζα αποτελεί γενοκτονία», δήλωσε στο Reuters η πρόεδρος της IAGS Μέλανι Ο’ Μπράιεν, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας η οποία ειδικεύεται στη γενοκτονία.

Ο Σεργκέι Βασίλιεφ, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Open Universiteit (OU) της Ολλανδίας, ο οποίος δεν είναι μέλος της IAGS, επεσήμανε ότι το ψήφισμα καταδεικνύει ότι «αυτή η νομική αξιολόγηση έχει γίνει κυρίαρχη τάση στον ακαδημαϊκό χώρο, ιδιαίτερα στον τομέα των σπουδών γενοκτονίας».

Διεθνείς οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορισμένες ισραηλινές ΜΚΟ έχουν ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απέστειλαν επιστολή στον Φόλκερ Τουρκ ζητώντας του να χαρακτηρίσει ξεκάθαρα τον πόλεμο στη Γάζα μια εν εξελίξει γενοκτονία.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ

