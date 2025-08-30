Games
«Αν ο γιος μου γυρίσει σε σάκο, θα μηνύσω τον Νετανιάχου», λέει μητέρα ομήρου της Χαμάς

«Αν ο γιος μου γυρίσει σε σάκο, θα μηνύσω τον Νετανιάχου», λέει μητέρα ομήρου της Χαμάς Φωτογραφία: AP
Η απαγωγή εκατοντάδων ατόμων το 2023 πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός.

«Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (...), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», είπε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ηγετική φυσιογνωμία του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, μιλώντας στο Τελ Αβίβ, πριν από μια συγκέντρωση για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, μαζί με περισσότερα από 200 άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Αν ο Νετανιάχου επιλέξει να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας αντί να αποδεχτεί την προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας, αυτό θα ισοδυναμεί με την εκτέλεση των ομήρων μας και των αγαπημένων μας στρατιωτών», πρόσθεσε η Ζανγκάουκερ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το υπουργείο Άμυνας.

Όχι μακριά από το υπουργείο, χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αποδέχτηκε πρόταση από τους μεσολαβητές για 60ήμερη εκεχειρία με την απελευθέρωση ομήρων σε δύο στάδια.

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επίσημα και η κυβέρνηση διέταξε τον στρατό να προετοιμαστεί για μια μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας με δηλωμένο στόχο της ισραηλινής κυβέρνησης την εξόντωση της Χαμάς και την επαναφορά των ομήρων.

