Συνομιλίες «φωτιά» για τον έλεγχο αντικυβερνητικών ΜΜΕ στη Σερβία

Σάλος έχει ξεσπάσει στη γειτονική Σερβία τις τελευταίες ώρες με μία ηχογράφηση που διέρρευσε και πιθανότατα ενισχύει τις καταγγελίες για απόπειρα πολιτικής παρέμβασης σε αντικυβερνητικά τηλεοπτικά μέσα της χώρας.

Στη Σερβία διέρρευσε ηχογράφηση που φέρνει στο φως παρασκηνιακές συζητήσεις μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της κρατικής Telekom Srbija, Βλάντιμιρ Λούτσιτς, και του επικεφαλής της United Group, Σταν Μίλερ, με αντικείμενο την απομάκρυνση της διευθύνουσας συμβούλου της United Media, Αλεξάντρα Σούμποτιτς.

Η United Media είναι ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού N1, που εδώ και χρόνια αποτελεί τη βασική φωνή της αντιπολίτευσης στα σερβικά ΜΜΕ.

Το OCCRP και το KRIK αποκάλυψαν ότι οι δύο CEOs συναντήθηκαν και συζήτησαν στρατηγικές για να περιορίσουν την επιρροή του N1, τη στιγμή που η Σερβία συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην κυβέρνηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Στην ηχογράφηση, ο Μίλερ φέρεται να δηλώνει πως «δεν μπορεί να απολύσει την Αλεξάντρα σήμερα» αλλά θα προσπαθήσει «να μικρύνει πολύ την εταιρεία στη Σερβία και να την αποσπάσει». Ο Λούτσιτς από την πλευρά του αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Βούτσιτς είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της BC Partners, Νίκο Σταθόπουλο –επενδυτικό όμιλο που ελέγχει την United Group– την αντικατάσταση της Σούμποτιτς.

Η Σούμποτιτς έχει υπερασπιστεί με συνέπεια την ανεξαρτησία της συντακτικής γραμμής του N1, παρά την αυξανόμενη πολιτική πίεση. Το κανάλι έχει αποκαλύψει σκάνδαλα διαφθοράς, έχει δώσει βήμα σε ακτιβιστές και έχει καλύψει ζωντανά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, κάτι που το έχει καταστήσει στόχο της κυβέρνησης.

Η προεδρία της Σερβίας αρνήθηκε ότι ο Βούτσιτς παρενέβη στην πολιτική των μέσων ενημέρωσης, ενώ η BC Partners επέμεινε πως η United Group «ποτέ δεν θα επηρεαστεί από πολιτικές πιέσεις». Ωστόσο, η ηχογράφηση ενισχύει τις καταγγελίες ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει το μιντιακό τοπίο και να φιμώσει τις ανεξάρτητες φωνές.

{https://www.youtube.com/watch?v=rpWW6gbOAw4&t=1s}

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

