Συνομιλίες «φωτιά» για τον έλεγχο αντικυβερνητικών ΜΜΕ στη Σερβία

Σάλος έχει ξεσπάσει στη γειτονική Σερβία τις τελευταίες ώρες με μία ηχογράφηση που διέρρευσε και πιθανότατα ενισχύει τις καταγγελίες για απόπειρα πολιτικής παρέμβασης σε αντικυβερνητικά τηλεοπτικά μέσα της χώρας.

Στη Σερβία διέρρευσε ηχογράφηση που φέρνει στο φως παρασκηνιακές συζητήσεις μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της κρατικής Telekom Srbija, Βλάντιμιρ Λούτσιτς, και του επικεφαλής της United Group, Σταν Μίλερ, με αντικείμενο την απομάκρυνση της διευθύνουσας συμβούλου της United Media, Αλεξάντρα Σούμποτιτς.

Η United Media είναι ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού N1, που εδώ και χρόνια αποτελεί τη βασική φωνή της αντιπολίτευσης στα σερβικά ΜΜΕ.

Το OCCRP και το KRIK αποκάλυψαν ότι οι δύο CEOs συναντήθηκαν και συζήτησαν στρατηγικές για να περιορίσουν την επιρροή του N1, τη στιγμή που η Σερβία συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην κυβέρνηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Στην ηχογράφηση, ο Μίλερ φέρεται να δηλώνει πως «δεν μπορεί να απολύσει την Αλεξάντρα σήμερα» αλλά θα προσπαθήσει «να μικρύνει πολύ την εταιρεία στη Σερβία και να την αποσπάσει». Ο Λούτσιτς από την πλευρά του αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Βούτσιτς είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της BC Partners, Νίκο Σταθόπουλο –επενδυτικό όμιλο που ελέγχει την United Group– την αντικατάσταση της Σούμποτιτς.

Η Σούμποτιτς έχει υπερασπιστεί με συνέπεια την ανεξαρτησία της συντακτικής γραμμής του N1, παρά την αυξανόμενη πολιτική πίεση. Το κανάλι έχει αποκαλύψει σκάνδαλα διαφθοράς, έχει δώσει βήμα σε ακτιβιστές και έχει καλύψει ζωντανά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, κάτι που το έχει καταστήσει στόχο της κυβέρνησης.

Η προεδρία της Σερβίας αρνήθηκε ότι ο Βούτσιτς παρενέβη στην πολιτική των μέσων ενημέρωσης, ενώ η BC Partners επέμεινε πως η United Group «ποτέ δεν θα επηρεαστεί από πολιτικές πιέσεις». Ωστόσο, η ηχογράφηση ενισχύει τις καταγγελίες ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει το μιντιακό τοπίο και να φιμώσει τις ανεξάρτητες φωνές.

{https://www.youtube.com/watch?v=rpWW6gbOAw4&t=1s}