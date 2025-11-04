Στο επίκεντρο του προσχεδίου του προϋπολογισμού βρίσκονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Με αιχμή του δόρατος ένα πακέτο επενδυτικών εργαλείων, που φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανάπτυξη και να θωρακίσει την ελληνική οικονομία απέναντι στη διεθνή αβεβαιότητα, συζητείται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026.

Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, μέσα από νέα και ενισχυμένα σχήματα εγγυοδοσίας, επιδοτήσεων και φορολογικών κινήτρων.

Στο επίκεντρο του προσχεδίου βρίσκονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μόνιμη από το 2025 αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ, με το ποσό να διαμορφώνεται σε 3,3 δισ. ευρώ το 2026. Προβλέπεται επίσης ειδική δράση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη στήριξη νέων και υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, ενεργοποιείται πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών, ενώ θεσπίζονται στοχευμένες δράσεις 50 εκατ. ευρώ για κλάδους που παρουσιάζουν εμπορική υστέρηση. Επιπλέον, προβλέπεται χρηματοδότηση 70 εκατ. ευρώ για την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων που επιθυμούν να αναπτύξουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη της καινοτομίας, με 50 εκατ. ευρώ από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία STEP για επενδύσεις σε τομείς όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η βιοτεχνολογία και οι καθαρές τεχνολογίες. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 300 εκατ. ευρώ το εγγυοδοτικό σκέλος του InvestEU στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο τη χορήγηση δανείων ύψους 3,6 δισ. ευρώ που αναμένεται να στηρίξουν τουλάχιστον 25.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, ενισχύεται το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με πρόσθετους πόρους 780 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ από το 2026 θεσμοθετούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (έως 170 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus (έως 500 εκατ. ευρώ) και το Patent Fund (41,4 εκατ. ευρώ) με στόχο τη στήριξη της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών.

Τέλος, εισάγεται καθεστώς υπερεκπτώσεων επενδυτικών δαπανών σε κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας, όπως η άμυνα. Το μέτρο θα ισχύσει την περίοδο 2026-2028, με συνολικό ύψος φορολογικών ελαφρύνσεων που εκτιμάται στα 150 εκατ. ευρώ.