Οι Σέρβοι διαμαρτύρονται για την κατεδάφιση πολιτιστικού μνημείου στο Βελιγράδι για χάρη του γαμπρού του αμερικανού προέδρου.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Βελιγραδίου κατά ενός σχεδίου κατεδάφισης πρώην στρατιωτικού αρχηγείου, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για συγκρότημα πολυτελών ξενοδοχείων, στο πλαίσιο επενδυτικού project που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συγκέντρωση προστέθηκε στο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που πυροδοτήθηκε πέρυσι μετά την κατάρρευση της στέγης σιδηροδρομικού σταθμού - δυστύχημα που άφησε πίσω 16 νεκρούς.

Η τελευταία εξέλιξη ήρθε την Παρασκευή, οπότε οι Σέρβοι νομοθέτες ψήφισαν νομοθετική ρύθμιση που εγγυάται ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες για την εταιρεία Affinity Global Development του Τζάρεντ Κούσνερ, ώστε να χτίσει το ξενοδοχείο, διαμερίσματα, καταστήματα και γραφεία στον χώρο του πρώην αρχηγείου του Γιουγκοσλαβικού στρατού.

Πολλοί Σέρβοι θεωρούν το παλιό αρχηγείο, που είχε υποστεί ζημιές κατά την εκστρατεία βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1999, ως μνημείο πεσόντων του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και υπόδειγμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής.

Για τον λόγο αυτό αντιτάχθηκαν από την πρώτη στιγμή στην υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης 99 ετών με την Affinity Global Development πέρυσι.

«Ήρθαμε εδώ για να υψώσουμε τη φωνή μας κατά του νόμου», δήλωσε η 48χρονη Τ. Σμιλιάνιτς. «Με την υπερψήφισή του, ο Βούτσιτς θέλει να ευχαριστήσει τον Τραμπ και να κερδίσει την εύνοιά του».

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η νομοθεσία είναι αντισυνταγματική, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία την ενέκρινε χωρίς τροποποιήσεις, λέγοντας ότι είναι κρίσιμη για τις καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Παρά τις διαδηλώσεις, η κυβέρνηση του Βούτσιτς τον Νοέμβριο απέσυρε από το παλιό στρατιωτικό συγκρότημα την προστασία ως πολιτιστικό μνημείο.

«Δίνουμε τη γη και αυτοί παρέχουν μια επένδυση τουλάχιστον 650 εκατομμυρίων ευρώ, μια τεράστια επένδυση για τη χώρα μας», δήλωσε ο Σέρβος πρόεδρος σε φιλοκυβερνητικό σταθμό, το Pink TV, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για πώληση αλλά για μακροχρόνια μίσθωση.

«Αυτό θα αυξήσει την αξία όλων των ακινήτων στο Βελιγράδι, θα προσελκύσει περισσότερους τουρίστες … θα αξίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ άμεσα».

Σημειώνεται πως ο Κούσνερ, που είναι παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ίδρυσε την Affinity Global Development μετά την αποχώρησή του από τη θέση βοηθού στον Λευκό Οίκο το 2021.

