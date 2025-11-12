Πλούσιοι Ιταλοί μεσοαστοί ταξίδευαν στο πολιορκημένο Σαράγεβο για να σκοτώνουν άμαχους Βόσνιους για διασκέδαση. Οι σοκαριστικές καταγγελίες, οι τιμοκατάλογοι και η φρίκη για το πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό.

Αποτροπιασμό προκαλούν δημοσίευματα σε διεθνή ΜΜΕ που θέλουν πλούσιους ξένους να πληρώνουν τεράστια ποσά τη δεκαετία του '90 προκειμένου να γίνουν «ελεύθεροι σκοπευτές του Σαββατοκύριακου» στο Σαράγεβο, πυροβολώντας άμαχους Βόσνιους.

Οι καταγγελίες που αφορούν την περίοδο της πολιορκίας της βοσνιακής πρωτεύουσας είναι τόσο σοβαρές που διερευνώνται ήδη από εισαγγελείς του Μιλάνου: λάτρεις των όπλων και ακροδεξιοί εξτρεμιστές φέρονται να ταξίδευαν στη ματωμένη πόλη τη δεκαετία του 1990, οπλισμένοι με τουφέκια, για να σκοτώνουν έντρομους Βόσνιους «για διασκέδαση».

Οι ξένοι - με καταγωγή από την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και άλλες χώρες - κατηγορούνται ότι πλήρωναν σερβικές δυνάμεις για να συμμετάσχουν στη φονική αυτή εκστρατεία κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, τα κίνητρά τους κυμαίνονταν από τη συμπάθεια προς τη σερβική υπόθεση μέχρι μια απλή δίψα για αίμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Σερβία έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ωστόσο μάρτυρες και Ιταλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι υπήρχε ακόμη και «τιμοκατάλογος» για τις δολοφονίες - οι ξένοι φέρονται να πλήρωναν περισσότερα για να πυροβολούν παιδιά και άνδρες οπλισμένους ή με στολή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, οι ελεύθεροι σκοπευτές πλήρωναν το σημερινό ισοδύναμο των 80.000 έως 100.000 ευρώ για να συμμετάσχουν σε αυτό το ανατριχιαστικό «σπορ».

Οι Ιταλοί συγκεντρώνονταν στην Τεργέστη, κοντά στα βορειοανατολικά σύνορα, και μεταφέρονταν στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης (1992-1996) – της μακρύτερης πολιορκίας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 11.500 ανθρώπους.

Οι «τουρίστες του πολέμου» φέρονται να είχαν την άδεια των σερβοβοσνιακών πολιτοφυλακών υπό τον πολέμαρχο Ράντοβαν Κάρατζιτς να πυροβολούν κατά αμάχων.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους Ιταλούς που φέρονται να συμμετείχαν στις δολοφονίες και ενδέχεται να τους απαγγείλουν κατηγορίες για «εκ προθέσεως ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις σκληρότητας και ταπεινών κινήτρων».

Σημειώνεται πως παρόμοιοι ισχυρισμοί είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά επανήλθαν στο προσκήνιο μετά από μήνυση της πρώην δημάρχου του Σαράγεβο, Μπενιαμίνα Κάριτς, «κατά αγνώστων».

Η Κάριτς δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa ότι «μια ολόκληρη ομάδα ακούραστων ανθρώπων δίνει μάχη για να ακουστούν αυτές οι καταγγελίες».

{https://www.youtube.com/watch?v=6-9nZkdaNrQ}

«Οι ηλικιωμένοι ήταν δωρεάν»

Την υπόθεση έχει αναλάβει ο Ιταλός δημοσιογράφος και συγγραφέας Έτσιο Γκαβατσένι, με τη στήριξη δύο δικηγόρων και ενός πρώην δικαστή.

«Υπήρχε τιμή για κάθε δολοφονία: τα παιδιά κόστιζαν περισσότερο, έπειτα οι άνδρες – κατά προτίμηση ένστολοι και οπλισμένοι –, οι γυναίκες και τέλος οι ηλικιωμένοι, που μπορούσαν να δολοφονηθούν δωρεάν», δήλωσε ο Γκαβατσένι.

Ο ίδιος εξέφρασε φρίκη στη σκέψη ότι πλούσιοι, μεσοαστοί Ιταλοί ταξίδευαν στη Βοσνία για να σκοτώνουν ανθρώπους για ψυχαγωγία: «Έφευγαν από την Τεργέστη για ένα ανθρωποκυνηγητό. Και μετά επέστρεφαν στις φυσιολογικές τους ζωές, διατηρώντας τη μάσκα των αξιοσέβαστων στα μάτια όσων τους γνώριζαν».

Σημειώνεται πως οι δολοφονίες φέρονται να έγιναν με τη συνενοχή των σερβικών μυστικών υπηρεσιών. Οι εισαγγελείς εξετάζουν την κατάθεση πρώην Βόσνιου αξιωματικού πληροφοριών, του Έντιν Σουμπάσιτς, ο οποίος υποστήριξε ότι Σέρβος αιχμάλωτος τού αποκάλυψε πως Ιταλοί είχαν πληρώσει για να πυροβολούν με τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή στην πρώτη γραμμή.

Το 2007, ο πρώην Αμερικανός πεζοναύτης Τζον Τζόρνταν είχε καταθέσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία πως «τουρίστες-σκοπευτές» ταξίδευαν στο Σαράγεβο για να πυροβολούν πολίτες για ευχαρίστηση.

Η ύπαρξη αυτών των «ελεύθερων σκοπευτών του Σαββατοκύριακου» φέρεται να είχε επιβεβαιωθεί και από την ιταλική υπηρεσία πληροφοριών SISMI.

Ο Βρετανός αναλυτής Τιμ Τζούντα, ειδικός στα Βαλκάνια, σχολίασε ότι θεωρεί πιθανό να υπήρχαν τέτοια περιστατικά, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα.

Μία από τις πιο γνωστές, επιβεβαιωμένες περιπτώσεις αφορά τον Ρώσο εθνικιστή Εντουάρτ Λιμόνοφ, ο οποίος το 1992 καταγράφηκε σε βίντεο να πυροβολεί με πολυβόλο προς την πολιορκημένη πόλη, συνοδευόμενος από τον Κάρατζιτς.

Παρόμοιες κατηγορίες περιλαμβάνει και το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ Sarajevo Safari (2022) του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζουπάνιτς, το οποίο αναφέρεται σε ξένους που συμμετείχαν σε «σαφάρι πολέμου».

{https://www.youtube.com/watch?v=1oyi4BVednA}

Ο Ζουπάνιτς ανέφερε ότι αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει πως «κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι αληθινό - το να κυνηγάς ανθρώπους φάνταζε σαν αστικός μύθος». Ωστόσο, πρόσθεσε, «το να γνωρίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για να πυροβολούν άλλους είναι ένα βάρος αβάσταχτο».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Σερβοβόσνιοι αντέδρασαν οργισμένα στο ντοκιμαντέρ: Ο Βέλικο Λάζιτς, επικεφαλής οργάνωσης βετεράνων, έκανε λόγο για ένα «ειδεχθές ψέμα», που προσβάλλει τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, τον στρατό της, αλλά και τα θύματα του πολέμου.

Πηγή: Telegraph