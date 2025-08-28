Η Γαλλία σε κρίση: Η πολιτική αβεβαιότητα και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Η πολιτική δυναμική στη Γαλλία παραμένει αβέβαιη.

Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα φάση πολιτικής αβεβαιότητας μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων λιτότητας, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν περικοπές δαπανών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση δύο εθνικών αργιών.

Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα και έχουν ήδη οδηγήσει σε προγραμματισμό διαδηλώσεων και απεργιών για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Εάν κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, θα έχει κάνει το πρώτο βήμα για την εφαρμογή των μέτρων του, παρά τη ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια. Αν όμως τη χάσει, θα αναγκαστεί να παραιτηθεί, αφήνοντας τη Γαλλία – για τρίτη φορά μέσα σε 12 μήνες – χωρίς πρωθυπουργό και χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Πιθανά σενάρια

1. Επικράτηση της κυβέρνησης στην ψήφο εμπιστοσύνης

Το σενάριο αυτό θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλειοψηφία. Η Εθνοσυνέλευση είναι κατακερματισμένη σε τρία μεγάλα μπλοκ (αριστερά, κεντρώοι/κεντροδεξιά, ακροδεξιά), ενώ όλα τα μεγάλα κόμματα έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να απορρίψουν τα μέτρα. Η μόνη αβεβαιότητα αφορά τη στάση του Εθνικού Συναγερμού, ο οποίος σε παλαιότερες ψηφοφορίες είχε επιλέξει αποχή.

2. Ήττα της κυβέρνησης και διορισμός νέου πρωθυπουργού

Το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι η παραίτηση Μπαϊρού και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης υπό τον Εμανουέλ Μακρόν. Το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος θα κινηθεί προς μια συνεργασία με την αριστερά ή με την κεντροδεξιά. Σε κάθε περίπτωση, η απουσία σταθερής πλειοψηφίας περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια μιας βιώσιμης κυβερνητικής λύσης.

3. Ήττα της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές

Μακρόν έχει πλέον το δικαίωμα να διαλύσει τη Βουλή και να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές, αν και έχει δηλώσει επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξημένη στήριξη στο ενδεχόμενο εκλογών, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός εμφανίζεται ενισχυμένος, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μετά από εκλογές, η πολιτική αστάθεια θα μπορούσε να συνεχιστεί.

πηγή: France24