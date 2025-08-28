Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Η Γαλλία σε κρίση: Η πολιτική αβεβαιότητα και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

pexels/Ludovic Marin pexels/Ludovic Marin
Η πολιτική δυναμική στη Γαλλία παραμένει αβέβαιη.

Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα φάση πολιτικής αβεβαιότητας μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων λιτότητας, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν περικοπές δαπανών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση δύο εθνικών αργιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρίση (ξανά) στη Γαλλία: Ο Μπαϊρού προκαλεί την πτώση του, ο Μακρόν ψάχνει τον αντικαταστάτη του

Κρίση (ξανά) στη Γαλλία: Ο Μπαϊρού προκαλεί την πτώση του, ο Μακρόν ψάχνει τον αντικαταστάτη του

Διεθνή

Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα και έχουν ήδη οδηγήσει σε προγραμματισμό διαδηλώσεων και απεργιών για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Εάν κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, θα έχει κάνει το πρώτο βήμα για την εφαρμογή των μέτρων του, παρά τη ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια. Αν όμως τη χάσει, θα αναγκαστεί να παραιτηθεί, αφήνοντας τη Γαλλία – για τρίτη φορά μέσα σε 12 μήνες – χωρίς πρωθυπουργό και χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Πιθανά σενάρια

1. Επικράτηση της κυβέρνησης στην ψήφο εμπιστοσύνης

Το σενάριο αυτό θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλειοψηφία. Η Εθνοσυνέλευση είναι κατακερματισμένη σε τρία μεγάλα μπλοκ (αριστερά, κεντρώοι/κεντροδεξιά, ακροδεξιά), ενώ όλα τα μεγάλα κόμματα έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να απορρίψουν τα μέτρα. Η μόνη αβεβαιότητα αφορά τη στάση του Εθνικού Συναγερμού, ο οποίος σε παλαιότερες ψηφοφορίες είχε επιλέξει αποχή.

2. Ήττα της κυβέρνησης και διορισμός νέου πρωθυπουργού

Το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι η παραίτηση Μπαϊρού και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης υπό τον Εμανουέλ Μακρόν. Το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος θα κινηθεί προς μια συνεργασία με την αριστερά ή με την κεντροδεξιά. Σε κάθε περίπτωση, η απουσία σταθερής πλειοψηφίας περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια μιας βιώσιμης κυβερνητικής λύσης.

3. Ήττα της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές

Μακρόν έχει πλέον το δικαίωμα να διαλύσει τη Βουλή και να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές, αν και έχει δηλώσει επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξημένη στήριξη στο ενδεχόμενο εκλογών, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός εμφανίζεται ενισχυμένος, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μετά από εκλογές, η πολιτική αστάθεια θα μπορούσε να συνεχιστεί.

πηγή: France24

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Επιστολή Μακρόν σε Νετανιάχου: To παλαιστινιακό κράτος θα συμβάλει στην ασφάλεια του Ισραήλ

Επιστολή Μακρόν σε Νετανιάχου: To παλαιστινιακό κράτος θα συμβάλει στην ασφάλεια του Ισραήλ

Διεθνή
Κρίση (ξανά) στη Γαλλία: Ο Μπαϊρού προκαλεί την πτώση του, ο Μακρόν ψάχνει τον αντικαταστάτη του

Κρίση (ξανά) στη Γαλλία: Ο Μπαϊρού προκαλεί την πτώση του, ο Μακρόν ψάχνει τον αντικαταστάτη του

Διεθνή
Γαλλία: Η στιγμή που ελικόπτερο της πυροσβεστικής πέφτει σε λίμνη (Βίντεο)

Γαλλία: Η στιγμή που ελικόπτερο της πυροσβεστικής πέφτει σε λίμνη (Βίντεο)

Διεθνή
Ο Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης - «Η Γαλλία κινδυνεύει λόγω χρέους»

Ο Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης - «Η Γαλλία κινδυνεύει λόγω χρέους»

Διεθνή

NETWORK

Schneider Electric: Στην 1η θέση της λίστας Gartner® Top 25 Supply Chain για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Schneider Electric: Στην 1η θέση της λίστας Gartner® Top 25 Supply Chain για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

ienergeia.gr
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

healthstat.gr
Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

healthstat.gr
Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

ienergeia.gr
Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

healthstat.gr
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους - Ζημιές και το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο

Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους - Ζημιές και το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο

ienergeia.gr
Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

healthstat.gr