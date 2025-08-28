Games
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα αψηφώντας τη διεθνή πίεση

AP/ Ohad Zwigenberg AP/ Ohad Zwigenberg
Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 38 νεκρούς.

Το Ισραήλ συνέχισε κι ενέτεινε χθες Τετάρτη τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζα, αψηφώντας τη διεθνή πίεση για να βάλει τέλος στην επίθεση, ενώ αντέκρουσε ξανά την κήρυξη λιμού από τον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο περί έκθεσης «εντελώς κατασκευασμένης» από πλευράς του.

Έπειτα από σχεδόν 23 μήνες πολέμου, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Ντόναλντ Τραμπ προέδρευσε στον Λευκό Οίκο συνεδρίασης «πολιτικού» χαρακτήρα για την ένοπλη σύρραξη, είπε αμερικανός αξιωματούχος.

Όμως δεν δημοσιοποιήθηκε ουσιαστικά καμιά λεπτομέρεια για τη συνάντηση αυτή, που αναγγέλθηκε από τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ως «ευρεία σύσκεψη» για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας — από όπου πριν από μερικούς μήνες ο αμερικανός πρόεδρος έλεγε πως ήθελε να φύγει ο πληθυσμός για να οικοδομηθεί η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Σύμφωνα με το BBC και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, διεθνής ειδικός απεσταλμένος στην Εγγύς Ανατολή από το 2007 ως το 2015, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 38 νεκρούς σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ σε όλο τον θύλακο υπό πολιορκία, που έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή και οι κάτοικοί του απειλούνται να υποστούν γενικευμένο λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται από τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές στα μέσα ενημέρωσης και την αδυναμία πρόσβασης σε πολλά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις που γίνονται από οποιαδήποτε πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας.

Ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε πως μονάδες του επιχειρούν στην περιφέρεια της πόλης της Γάζας για να «καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές» και εγκαταστάσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο στρατός συμπλήρωσε πως θα είναι «αναπόφευκτη» την απομάκρυνση του πληθυσμού από το αστικό κέντρο, που παρουσιάζεται ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν φύγει ήδη.

«Αεροπλάνα βομβάρδιζαν και drones έριχναν όλη νύχτα», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τάλα αλ Χατίμπ, που ζει στη συνοικία Ζαϊτούν της πόλης της Γάζας. «Είμαστε ακόμη στο σπίτι μας, κάποιοι γείτονες έφυγαν. Αλλά, όπου κι αν πας, σ’ ακολουθεί ο θάνατος!», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει εντεινόμενη πίεση, εντός και εκτός χώρας, για να βάλει τέλος στην επίθεση του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας. Το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του ενέκρινε στις αρχές του μήνα επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, πρωτεύουσα του θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του. Οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοι της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής έχουν εξαναγκαστεί να εκτοπιστούν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι το τρέχον διάστημα οι κάτοικοι στην περιοχή της πόλης της Γάζας, που συμπεριλαμβάνει την πόλη και παρακείμενους καταυλισμούς προσφύγων, είναι ένα εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε ότι η πόλη θα καταστραφεί ολοσχερώς αν η Χαμάς δεν δεχτεί να αφοπλιστεί και να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους, αν δεν αποδεχτεί «τους όρους» της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Προχθές Τρίτη δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν για να απαιτήσουν να κλειστεί συμφωνία για να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τελειώσει ο πόλεμος.

Ανάμεσα στους στόχους του Ισραήλ που απαρίθμησε τη 10η Αυγούστου ο κ. Νετανιάχου συμπεριλαμβανόταν, πέρα από την ήττα και τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων, ο στρατός να πάρει τον «έλεγχο της ασφάλειας» στη Λωρίδα της Γάζας και να αναλάβει τη διακυβέρνηση του θυλάκου «πολιτική», «ειρηνική» κυβέρνηση που «δεν θα είναι ισραηλινή», ωστόσο απέκλεισε επίσης να αναλάβει τη διοίκηση η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αφού απαγόρευσε στις αρχές Μαρτίου την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ χαλάρωσε τον αποκλεισμό της στα τέλη Μαΐου αλλά μόνο εν μέρει και οι ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης που εισέρχονται έκτοτε στη μικρή περιοχή χαρακτηρίζονται εντελώς ανεπαρκείς από ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Την περασμένη Παρασκευή 22η Αυγούστου, ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα λιμό στον παλαιστινιακό θύλακο, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο Ισραήλ, βασιζόμενο σε έκθεση που συντάχθηκε από το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC), που ενεργεί με εντολή του διεθνούς οργανισμού.

Το Ισραήλ, η κυβέρνηση του οποίου διαβεβαιώνει πως «δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», απαίτησε χθες «το IPC να ανακαλέσει αμέσως την εντελώς κατασκευασμένη έκθεσή του».

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει σχεδόν καθημερινά Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, να κρατούν άδεια σκεύη και να ζητούν τρόφιμα από οργανώσεις αρωγής σε πολλούς τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

«Όταν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα, τα παιδιά υφίστανται ακραίο οξύ υποσιτισμό, κατόπιν πεθαίνουν. Αργά και οδυνηρά», αντέταξε απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας χθες η επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save the Children, η Ίνγκερ Άσινγκ.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη στην ημέρα, συνεχίζουν να βρίσκονται στον θύλακο 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.895 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

